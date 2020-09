Ce communiqué ne doit pas être diffusé, publié ou distribué, en tout ou en partie, aux États-Unis

MONTRÉAL, 30 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- NOUVEAU MONDE GRAPHITE INC. (la « Société » ou « Nouveau Monde ») (Bourse de croissance TSX : NOU) (OTCQX : NMGRF) (Francfort :NMG) est heureuse d’annoncer qu'elle a, sous réserve de toutes les approbations réglementaires requises, y compris l’approbation de la Bourse de croissance TSX (la « Bourse »), retenu les services de Hybrid Financial Ltd. (« Hybrid ») et CM-EQUITY AG («CM ») pour fournir des services de marketing, de promotion au marché et de courtage corporatif, conformément aux accords conclus entre la société et Hybrid en date du 8 septembre 2020 (l’ « accord hybride ») et CM en date du 15 septembre 2020 (l’ « accord CM »).

Hybrid Financial est une société de vente et de distribution travaillant pour le compte de clients du secteur des services financiers. L'approche unique d'Hybrid permet de créer des marques et de lancer des produits de manière efficace et efficiente pour le compte de clients de petite, moyenne et grande taille. Les bureaux de Toronto et de Montréal permettent à Hybrid de couvrir l'ensemble des marchés américains et canadiens.

CM-Equity AG est une boutique d'investissement et un prestataire de services financiers européens réglementés, dont le siège est à Munich, en Allemagne. La société exerce des activités transfrontalières dans toute l'Europe et est autorisée à offrir des services de courtage aux entreprises, de la tenue de marché à la collecte de fonds et aux activités de fusion et d'acquisition. CM offre à ses clients entreprises l'accès à sa plateforme d'actifs numériques conforme à la réglementation, qui propose des formes attrayantes et modernes de financement public. De plus, le CM agit comme une plateforme pour les investisseurs institutionnels et les investisseurs particuliers afin d'obtenir un accès direct à sa clientèle d'entreprises par le biais de réunions, de conférences, de webinaires et de canaux de médias sociaux.

Modalités

Conformément à l'accord hybride, la société a retenu les services d'Hybrid pour une période initiale de six mois. À l'expiration de la période initiale, l'accord sera automatiquement renouvelé sur une base de trois (3) mois (sous réserve de résiliation par la société par notification écrite). Hybrid sera chargée d'assister la société pour tous les aspects des campagnes de marketing de la société au Canada. Hybrid recevra une rémunération de 15 000 $ par mois. Steve Marshall sera la personne responsable.

Conformément à l'accord CM, la société a retenu les services de CM pour une période initiale de douze mois. À l'expiration de la période initiale, l'accord sera automatiquement renouvelé sur une base de douze (12) mois (sous réserve d'une résiliation par la société par un préavis écrit de 3 mois avant la fin de l'année complète). CM sera chargée d'assister la société pour tous les aspects du profilage d'entreprise, des campagnes de sensibilisation et du courtage d'entreprise pour la société en Allemagne et au-delà. CM percevra une rémunération de 50 000 euros par an. Michael Kott sera la personne responsable.

À l'exception de l'accord hybride et de l'accord CM, il n'existe aucune relation entre Hybrid, CM et la société, ni aucun intérêt direct ou indirect dans la société ou ses titres, ni aucun droit ou intention d'acquérir un tel intérêt de la part d'Hybrid et de CM.

À propos de Nouveau Monde Graphite

Nouveau Monde Graphite est en voie de devenir un acteur clé de la révolution des énergies durables. La Société développe la seule source pleinement intégrée de matériaux verts d’anodes pour batteries en Amérique du Nord. Ciblant un lancement de ses opérations commerciales à pleine capacité pour le début de l’année 2023, la Société fournira des solutions carboneutres avancées de matériaux à base de graphite pour les marchés en pleine expansion des piles à combustible et des batteries Li-ion. Avec ses opérations à faible coût et en respectant les plus hautes normes ESG, Nouveau Monde Graphite deviendra un fournisseur stratégique pour les grands fabricants de batteries et de véhicules partout dans le monde, assurant un approvisionnement en matériaux robustes et fiables tout en garantissant la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement.

Médias Investisseurs Julie Paquet

Directrice, Communications

450-757-8905, poste 140

jpaquet@nouveaumonde.ca Christina Lalli

Directrice, Relations avec les investisseurs

438-399-8665

clalli@nouveaumonde.ca

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s’y limiter, le paragraphe « À propos de Nouveau Monde Graphite » ci-dessus, qui décrit essentiellement les perspectives et les objectifs de Nouveau Monde, constituent de « l’information prospective » ou des « énoncés prospectifs » selon le sens attribué par certaines lois sur les valeurs mobilières, et sont fondés sur des attentes, des estimations et des prévisions faites en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par Nouveau Monde au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent s’avérer inexactes.

Plusieurs de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte que les résultats ou le rendement réels diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l’information sur les attentes actuelles de la direction et ses plans pour l’avenir. Nouveau Monde n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, ni d’expliquer toute différence importante entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf tel que l’exigent les lois en valeurs mobilières applicables.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué de presse.

De plus amples renseignements concernant Nouveau Monde sont disponibles dans la base de données SEDAR (www.sedar.com) et sur le site internet de Nouveau Monde au : www.NouveauMonde.ca