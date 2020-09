OTTAWA, 30 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cet automne, pour la toute première fois au Canada, les universités et les collèges auront accès à une ressource en ligne tout-en-un visant à mieux faire connaître et comprendre la santé mentale, la dépendance et la stigmatisation qui les entourent. Le corps enseignant et le personnel des trois plus grands établissements postsecondaires d’Ottawa peuvent maintenant visionner L’ABC de la stigmatisation, de l’usage de substances et de la santé mentale : un guide d’accompagnement des étudiants pour éducateurs.



Cette vidéo a été conçue par un partenariat entre le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances (CCDUS), le Collège Algonquin, l’Université Carleton et l’Université d’Ottawa, ainsi qu’avec des experts cliniques locaux, pour donner aux éducateurs et aux employés du postsecondaire les outils nécessaires pour :

Aider à éliminer la stigmatisation entourant la santé mentale et la dépendance;

Les rendre plus confiants dans leur capacité à créer un environnement favorable;

Comprendre l’importance de la réduction des méfaits;

Diriger les étudiants vers des ressources communautaires s’ils ont besoin d’aide supplémentaire.

La vidéo en ligne compte quatre modules mettant en vedette des experts et des personnes ayant une expérience vécue de diverses organisations, comme le Centre de santé mentale Royal Ottawa et Santé publique Ottawa. Les présentateurs parlent de changements concrets que le corps enseignant et le personnel peuvent apporter pour instaurer un environnement favorable à la communication sur la santé mentale et la dépendance avec les étudiants.

« Le trouble lié à l’usage de substances est un problème de santé et il mérite d’être traité comme tel. Malheureusement, il s’accompagne souvent de préjugés et de honte. Cette stigmatisation est l’un des plus grands obstacles à l’atteinte et au maintien du rétablissement. Nous devons donc changer les choses », a affirmé Kim Corace, vice-présidente de l’innovation et de la transformation au Royal. « Il faut beaucoup de courage pour demander de l’aide. Cette vidéo est un point de départ qui aidera à accueillir avec compassion et compréhension les étudiants et à leur offrir l’accompagnement nécessaire. »

Les étudiants postsecondaires ont généralement une consommation d’alcool supérieure à celle de leurs pairs non étudiants et, cette année, ils pourraient avoir besoin de plus d’aide et d’un accès élargi à des ressources en santé mentale et en usage de substances. Rita Notarandrea, première dirigeante du CCDUS, met en garde : « On remarque en ce moment que les bouleversements et l’incertitude causés par la pandémie de COVID-19 entraînent une hausse du stress et de l’anxiété chez les étudiants. Et ces sentiments vont probablement influer sur leur consommation d’alcool et d’autres substances. La vidéo donnera aux employés et aux éducateurs les outils nécessaires pour accompagner les étudiants, quand et si ils en ont besoin – un accompagnement qu’ils n’arriveraient peut-être pas à trouver sinon. »

Les experts abordent principalement la santé mentale et la dépendance, mais parlent aussi d’équité de santé et de préjugés – des facteurs ayant une influence sur l’accès des étudiants aux services d’aide. L’une des experts de la vidéo, Kim Hellemans, professeure et directrice du Département de neuroscience de l’Université Carleton, explique : « Ce projet s’inscrit dans une plus large conversation; c’est pourquoi on parle ici d’ABC, puisqu’il s’agit d’une introduction. Ce n’est qu’un point de départ. Ce que nous espérons, c’est que le corps enseignant et le personnel choisiront d’approfondir leurs acquis sur ces questions et d’autres enjeux qui touchent leurs étudiants. »

