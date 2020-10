ASi Merko Ehitus kontserni kuuluv SIA Merks ja Salaspilsi maavalitsus on allkirjastanud lepingu lasteaia ehituseks Salaspilsis Lätis.

Tööd hõlmavad uue täielikult sisustatud lasteaiahoone ehitust, territooriumi infrastruktuuri rajamist ning linna gaasijaotustorustike ümberehitamist.

Lepingu maksumus on 5,8 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Tööde valmimise tähtaeg on 2022. aasta jaanuaris.

SIA Merks ( merks.lv ) on Läti ehitusettevõte, mis teostab üld-, insener- ja elamuehituse töid ning kuulub Läti juhtivate elukondliku kinnisvara arendajate sekka.

Lisainfo: SIA Merks, juhatuse liige ja ehitusdirektor Andris Bišmeistars, tel: +371 6737 3380.