September 30, 2020 11:40 ET

Nieuw huurcontract voor een verdieping in het gebouw Mercator

Leasinvest Real Estate heeft net een nieuw huurcontract voor 1.560 m² afgesloten met CHL – ‘Centre Hospitalier de Luxembourg’ in het gebouw Mercator gelegen langs de Route d'Arlon 110-112 in het Groothertogdom Luxemburg. Dit nieuwe huurcontract concretiseert het princiepsakkoord dat reeds werd aangekondigd in het halfjaarlijks financieel verslag gepubliceerd op 19 augustus 2020. De huurprijs bedraagt € 22/m²/maand en het contract vangt aan morgen, 1 oktober 2020.

Het gebouw Mercator heeft een totale oppervlakte van 8.641 m² kantoren, verdeeld over 5 verdiepingen en omvat 104 parkeerplaatsen, en geniet van een uitzonderlijke ligging in de hoofdstad van het Groothertogdom langs de Route d’Arlon, een van de belangrijkste toegangswegen tot de stad Luxemburg. Bovendien is het gebouw Mercator gelegen vlakbij het belangrijkste ziekenhuis van Luxemburg, waarrond een belangrijk aantal (para)medische bedrijven gelegen zijn.

Deze transactie werd gerealiseerd met de tussenkomst van Cushman & Wakefield.

Michel Van Geyte, CEO: “We zijn verheugd deze mooie verhuring te kunnen aankondigen dankzij de inzet van onze commerciële teams in deze Covid-crisisperiode, en bevestigd te zien dat onze investeringsstrategie gefocust op goed gelegen kwaliteitsgebouwen rendeert.”

Verkoop van een logistiek gebouw in het Brixton Business Park

Op 28 september 2020 werd de notariële akte verleden voor de verkoop van een logistiek gebouw in het Brixton Business Park, een retail-logistiek park in Zaventem, voor € 3 miljoen. De verkoopprijs ligt in lijn met de laatste evaluatie zoals opgenomen in de halfjaarcijfers op 30 juni 2020. Het gebouw vertegenwoordigde een jaarlijkse huur van € 0,2 miljoen.

Voor meer informatie, contacteer

Leasinvest Real Estate

MICHEL VAN GEYTE

Chief Executive Officer

T: +32 3 238 98 77

E: michel.van.geyte@leasinvest.be

Over LEASINVEST REAL ESTATE COMM.VA

Leasinvest Real Estate Comm.VA is een Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (OGVV), die investeert in hoogkwalitatieve en goedgelegen winkels en kantoren in het Groothertogdom Luxemburg, België en Oostenrijk.

Op 30/06/2020 bedroeg de totale reële waarde van de direct aangehouden vastgoedportefeuille van Leasinvest € 1,11 miljard verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (53%), België (31%) en Oostenrijk (16%).

Leasinvest is bovendien een van de grootste vastgoedinvesteerders in Luxemburg.

De OGVV noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van ongeveer € 479 miljoen (waarde 29/09/2020).

