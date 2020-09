Résultats du 1er semestre 2020 Bonne résistance de l’activité malgré le contexte économique

Planet Media (FR0010211037 – ALPLA), annonce ce jour la publication de ses comptes pour le 1er semestre 2020, validés et arrêtés par le Directoire et le Conseil de Surveillance en date du 28 septembre 2020.

La société communique sur une base de chiffres combinés1 qui n’ont pas fait l’objet d’un audit ou d’une revue limitée.

En M€, comptes combinés 1, non audités S1 2020 S1 2019 VAR. Chiffre d’affaires total 3,5 3,9 -9% Charges de personnel (1,4) (1,6) -15% Autres produits et charges (1,2) (1,1) +11% Excédent Brut d’Exploitation

En % du CA 0,9

25% 1,2

Dotation aux amortissements (1,0) (1,0) -8% Résultat d’exploitation (0,1) 0,2 ns Résultat financier (0,2) 0,0 ns Résultat exceptionnel 0,1 0,0 ns Résultat Net (0,1) 0,2 ns

Bonne résistance de l’activité malgré le contexte économique

Planet Media enregistre au 1er semestre 2020 un chiffre d’affaires combiné de 3,5 M€, en repli de

- 9 % par rapport au 1er semestre 2019, affichant ainsi une meilleure performance que le marché français de la publicité en ligne dont les activités comparables ont subi une baisse globale de - 12% au 1er semestre 2020 (Chiffres SRI - Juin 2020). Ce chiffre d’affaires se caractérise par une évolution contrastée des activités du Groupe.

L’activité de Media Direct, en repli de 33%, a été fortement marquée par la crise économique liée à l’épidémie de Covid-19, enregistrant l’arrêt ou le report de nombreuses campagnes, notamment dans les secteurs de la santé, du voyage et de la finance. Depuis ces dernières semaines, la situation semblait se stabiliser avec un retour progressif des annonceurs.

L’activité Media programmatique a, elle, bien résisté, ressortant stable sur la période. Le contexte de confinement a bénéficié aux audiences des sites qui augmentent globalement sur la période d’environ +30 %. Dans cette période de crise, l’activité a également profité de la flexibilité offerte par l’outil de yield management qui permet d’adapter en temps réel chaque emplacement au prix du marché, que la demande évolue à la hausse comme à la baisse.

Charges d’exploitation maîtrisées

Au 1er semestre, Planet Media enregistre une diminution de ses charges d’exploitation, et notamment de ses charges de personnel qui baissent de 15% sur la période, intégrant des départs de salariés non remplacés, dans l’attente que l’environnement se normalise et offre une meilleure visibilité sur l’activité. Au 30 juin 2020, l’effectif s’élève à 46 personnes contre 51 personnes au 30 juin 2019.

Pour autant, cette évolution ne permet pas de compenser le repli du chiffre d’affaires et l’excédent brut d’exploitation s’inscrit en léger repli à 0,9 M€ contre 1,2 M€ au S1 2019. La marge EBE ressort ainsi à 25% contre 30 % au S1 2019.

Après prise en compte des dotations aux amortissements pour un montant de l’ordre de 1,0 M€, le résultat d’exploitation s’élève à (0,1) M€ contre 0,2 M€ au S1 2019.

Le résultat s’établit à (0,1) M€, contre 0,2 M€ au S1 2019, intégrant des charges financières pour

157 K€ liées principalement à une provision pour dépréciation des titres Planet Media auto-détenus par le Groupe compte tenu de la baisse du cours de bourse sur la période. Hors cette charge exceptionnelle, non cash, le résultat net aurait été positif.

Situation financière au 30.06.2020

Le Groupe s’appuie sur une structure financière intégrant une dette financière nette réduite de 16% à

2,7 M€ au 30 Juin 2020 (vs - 3.2 M€ au 31/12/2019), liée notamment au remboursement d’emprunts du 1er trimestre 2020.

Un emprunt de couverture (PGE) est en cours de finalisation avec le pool bancaire, avec différé de remboursement d’un an. Cet emprunt d’un montant de 500 K€, garanti à hauteur de 90% par Bpifrance, pourra être amorti si nécessaire sur une durée pouvant aller jusqu'à 5 ans.

Par ailleurs, Planet Media examine actuellement les meilleures options de financement dans les conditions de marché actuelles, en vue de consolider ses fonds propres et de renforcer sa trésorerie.

Perspectives 2020

Bien que la crise sanitaire ait pesé au deuxième trimestre sur ses activités, au même titre que l’ensemble du secteur, cette période a également ouvert de nouvelles opportunités de développement auprès des seniors connectés qui ont bousculé leur consommation digitale.

Afin de capitaliser sur ces évolutions, Planet Media a annoncé en juillet le lancement de Zest, une plateforme digitale 100% gratuite, pour aider les seniors connectés à aborder sereinement la retraite, confirmant ainsi sa volonté de croiser son savoir-faire éditorial avec des services payants adaptés à sa cible. En seulement quelques mois, la nouvelle plateforme affiche déjà des premiers résultats encourageants.

Les états financiers de Planet Media sont en cours de finalisation et seront disponibles, une fois finalisés, sur le site internet de la Société ( https://www.planetmedia.fr/actionnaires ).

A PROPOS DE PLANET MEDIA

Créé en 2000, Planet Media est un groupe média digital qui propose, au travers de ses 3 sites (planet.fr, medisite.fr, e-sante.fr), une offre éditoriale couvrant les thématiques préférées des seniors connectés : actu, argent, lifestyle, divertissement, bien-être, beauté, mode, …

Planet Media a développé avec sa communauté, les seniors connectés, une forte affinité et un sentiment d’adhésion à ses marques, avec des abonnés aux newsletters qui représentent plus de 50% du trafic des trois sites.

Fort de la puissance de l’audience affinitaire de Planet Media, les grandes marques renouvellent régulièrement leur confiance en reconduisant leurs campagnes publicitaires.

Planet Media est coté sur Euronext Growth à Paris – Code ISIN : FR0010211037 – Mnémo : ALPLA

Retrouvez toutes les informations actionnaires sur www.planetmedia.fr .

1 Les comptes combinés non audités incluent Planet Media SA et ses filiales Planet Publishing et Planet Advertising, retraités des opérations et prestations intra-groupes





