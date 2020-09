September 30, 2020 12:00 ET

September 30, 2020 12:00 ET

Montigny, le 30 septembre 2020 après bourse



SA au capital de 262 097,20 €

60, Avenue du Centre

78180 Montigny le Bretonneux

RCS Versailles B 381 503 531

Communiqué en vue de l’Assemblée Générale Ordinaire IVALIS qui se tiendra le 2 octobre 2020 à 17h00 au siège de la société

Le 11 septembre 2020, le Conseil de Surveillance d’IVALIS s’est réuni afin de statuer sur une demande du Directoire qui sollicitait l’autorisation du Conseil pour souscrire un contrat de dette type PGE (Prêt Garanti par l'Etat), d’un montant de 500 K€, entre IVALIS Austria et la banque AWS. Cette demande venait compléter l’ensemble des prêts type PGE obtenus dans différents pays. IVALIS Austria est une filiale rentable et en croissance régulière.

Le projet de contrat a été communiqué en temps et en heure aux membres du Conseil.

Lors de la tenue du Conseil, le projet n’a pas été approuvé par EKKIO (actionnaire du Groupe IVALIS à hauteur de 47,3%) et le Directoire a estimé que cette décision était de nature à créer des dommages irrémédiables pour IVALIS Austria et pour l'ensemble du groupe IVALIS. Il a donc décidé de convoquer une Assemblée Générale Ordinaire afin de statuer sur cette demande.

« La décision d’EKKIO intervient dans un contexte de gouvernance tendue au sein du groupe IVALIS. Le Président du Conseil de Surveillance et le Directoire ont fait de multiples propositions qui ont été rejetées par EKKIO. Ces décisions vont à l’encontre du bon fonctionnement d'IVALIS ce qui, dans un contexte de crise, est de nature à pénaliser les résultats économiques du groupe. Dans ces conditions, j'appelle l’ensemble des actionnaires à prendre leurs responsabilités en approuvant la demande d’endettement proposée par le Directoire et à ainsi faire primer l’intérêt du groupe » déclare Fréderic MARCHAL, Fondateur du Groupe IVALIS et Président du Conseil de Surveillance.

Les actionnaires sont invités à participer à l'Assemblée Générale Ordinaire du 2 octobre 2020 par les moyens de vote à distance (via un formulaire de vote par correspondance) ou en donnant pouvoir au Président du Conseil de Surveillance, dans les délais légaux.

* * * * * * * * * * * * * * *

IVALIS est un leader en Europe continentale de l'externalisation d'inventaires dans tous les secteurs de la distribution (hypermarchés, supermarchés, bricolage, textile, parfumerie, bijouterie, sport, jardinerie, culture, loisirs et logistique). Le groupe possède des filiales en France, Allemagne, Espagne, Italie, Belgique, Pays-Bas, Suisse, Autriche, Brésil, une agence au Portugal ainsi que des franchises au Maroc et à la Réunion. Ses filiales délivrent leurs services dans l’ensemble des pays de l’Union Européenne et en Amérique Latine.



Euronext Growth Paris - Mnémonique ALIVA - Code ISIN FR 0010082305





Frédéric MARCHAL

Président du Conseil de Surveillance

Tél 01 81 88 12 40

Frederic.marchal@ivalisgroup.com Vos contacts Camille TRÉMEAU

TSAF - Groupe VIEL

Tél 01 40 74 15 45

camille.tremeau@tsaf-paris.com





I N V E N T O R Y A N D R E T A I L S O L U T I O N S www.ivalisgroup.com

Pièces jointes