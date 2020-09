Nette progression de la rentabilité opérationnelle

Confirmation de la pertinence du modèle stratégique

CA du 1er semestre 2020 : + 16,8% à 6,9 M€ EBITDA (1) (corrigé des éléments non récurrents) : - 0,9 M€ (- 2 M€ au 30 juin 2019) Cession/arrêt d'activités déficitaires et non stratégiques Premiers succès commerciaux grâce à l’organisation autour des deux pôles "solutions professionnelles" et "services associés" Comptes en ligne avec le plan stratégique 2020-2021

EBITDA : Résultat d’exploitation avant dotations aux amortissements et provisions

Dardilly, le 30 septembre 2020 à 18h

(En K€) FY 2019 S1 2019 S1 2020 Chiffre d’affaires 15 987 5 893 6 885 Autres produits 1 561 695 1 224 Charges d’exploitation (Achats + ACE) 8 477 3 638 3 833 VALEUR AJOUTEE 9 071 2 950 4 276 Frais de personnel 13 985 5 512 6 373 EBE (1) (4 914) (2 562) (2 097) Charges non récurrentes (impact plan stratégique) 480 1 167 RESULTAT D’EXPLOITATION avant DAP* (4 833) (2 082) (930) Dotations aux amortissements & provisions (2) 1 995 996 853 RESULTAT D’EXPLOITATION (1) – (2) (6 909) (3 558) (2 950) Résultat financier 513 553 (202) Résultat exceptionnel (1 356) (591) (51) Dot. Amort. Ecarts d’acquisition 1 670 703 920 RESULTAT NET CONSOLIDE (10 081) (4 544) (4 403) CAPITAUX PROPRES & ASSIMILES 9 734 10 230 8 755 TRESORERIE NETTE 1 817 3 494 2 158

* DAP : Dotations aux amortissements et provisions

1 – Le modèle stratégique est désormais en place

L’activité du Groupe s’articule désormais exclusivement autour de deux pôles : les pôles « solutions professionnelles » et « services associés ».

Le pôle « solutions professionnelles » correspond à une gamme de 5 systèmes : ISS Spotter (sécurité & sûreté), Countbot (inventaire en entrepôt), Atmos (événementiel), Rocketmine (mines) et SafeSprayBot (décontamination).

Le pôle « services associés » intègre tous les éléments supports de la chaîne de valeur nécessaires à l’opérabilité des systèmes : formation des opérateurs, gestion réglementaire, installation, SAV, MCO. Il inclut également une activité de sécurité privée traditionnelle qui permet d’accélérer la dronification du secteur.

Conséquence de cette nouvelle organisation, plusieurs opérations ont été menées à bien depuis le début de l’année 2020, parfois postérieurement au 30 juin, date d’arrêté des comptes semestriels, en partie liées aux contraintes nées de la crise sanitaire :

Cession de la filiale Hydrogéosphère,

Mise en sommeil de la filiale MTSI,

Fermeture du site Delta Drone de Moirans (38),

Arrêt des activités de prestations à faible valeur ajoutée en France (missions journalières structurellement déficitaires),

Réorganisation complète de la filiale Delta Drone Africa (ex-Delta Drone Maroc),

Réorganisation du pôle Aer’Ness, entraînant la sortie du périmètre des activités Intérim et Event. Parallèlement, Delta Drone détient désormais 85% du pôle Aer’Ness concentré sur la sécurité privée,

Déménagement du siège social et ouverture d’un centre de production et d’assemblage des systèmes à Dardilly, dans un bâtiment indépendant de 2 000 m 2 ,

, Création d’une nouvelle filiale Rocktemine Australia, dédiée au secteur des mines,

Signature d’un accord en vue de rapprocher Delta Drone South Africa avec la société australienne Parazero Ltd.





Les perspectives commerciales sont prometteuses pour toute la gamme de solutions professionnelles. Il convient de saluer particulièrement les premiers succès commerciaux de la solution ISS Spotter. En effet, dans sa version automatique, 10 systèmes ISS Spotter, en cours ou en fin d’assemblage sur le nouveau site de production de Dardilly, sont programmés pour être livrés et installés sur des sites clients avant la fin de l’année. Ils représentent en cumul un volume d’activité supérieur à 1,5 M€ pour la durée de vie totale des contrats.





9 systèmes ISS Spotter en cours d’assemblage à Dardilly (septembre 2020)





2 – Nette amélioration de la rentabilité opérationnelle

Comme prévu, le Groupe poursuit l’amélioration de sa structure d’exploitation avec en premier lieu

l’accroissement de la valeur ajoutée qui s’établit à 4,2 M€ contre 2,9 M€ au S1 2019 et 1,0 M€ au S1 2018.

Au premier semestre 2019, Delta Drone avait fait état d'un EBE (REX avant amortissements et provisions) de - 2,5 M€ qu'il convenait de retraiter d'éléments non récurrents (mesures structurelles d’abaissement des charges de fonctionnement dans le cadre de deux plans successifs) pour aboutir à un EBE "retraité" de - 2 M€ (cf. Communiqué du 24/09/19).

Force est de constater qu'effectivement, l'EBE du premier semestre 2020 s'élève à - 2 M€, ce qui traduit la cohérence et la rigueur de l’analyse.

Compte tenu des divers événements listés ci-avant, l'EBE du premier semestre 2020, qui s'élève à - 2 M€ doit être, de la même manière, retraité d'éléments non récurrents pour aboutir à un EBE "retraité" de - 0,9 M€.

L'équilibre d'exploitation est donc désormais en vue, d'autant qu'il sera favorisé par le développement des ventes de solutions professionnelles et des services associés.

Concernant le résultat net consolidé comptable, il convient d’observer que la perte de - 4 403 K€ résulte à hauteur de 1 773 K€ de charges calculées (dotations) sans incidence sur les flux.

3 – Solidité de la structure bilancielle et confiance des actionnaires institutionnels

Dans la mesure où la pérennité d’une société en phase de start-up sur un marché émergent est essentiellement conditionnée par le niveau de trésorerie et soumis aux aléas de l’accès au financement bancaire, Delta Drone a toujours privilégié, depuis 2014, un recours mesuré à l’endettement.

C’est ainsi qu’au 30 juin 2020, le montant de l’endettement financier est très limité pour ne représenter que 24,8% des capitaux propres et assimilés, étant précisé que la quasi-totalité de cet endettement est issu de dettes apportées par des sociétés acquises.

Dans la logique de cette politique de prudence, Delta Drone n’a utilisé que très modérément les dispositifs mis en place par les Autorités publiques du fait de la crise sanitaire, que ce soit PGE, report de charges, chômage partiel, etc.

Après l’arrivée le 27 mars 2020 de la société OTT Ventures en qualité de nouvel actionnaire de référence, un second signe significatif de confiance dans l'avenir du Groupe s'est concrétisé. Durant l'été, entre juillet et septembre, la société Nextstage, fidèle actionnaire de Delta Drone depuis 2013, a procédé à l’exercice de plus de 10 millions de BSAy, malgré un prix d'exercice unitaire de 0,075 €, très supérieur au cours de bourse actuel.

4 – Evolution du Conseil d’administration

Lors de sa réunion, le Conseil d’administration a pris acte de la démission de Madame Anne Trotoux-Coppermann. Sur proposition du Président, le Conseil a coopté Madame Nicole Anschutz en qualité de nouvel administrateur. Madame Anschutz est Directrice de la Communication et de la Marque du groupe Devoteam, un des acteurs leaders du secteur de la transformation digitale.

5 – Confirmation des objectifs du plan 2020 - 2021

La forte réduction de la perte d'exploitation observée au 1er semestre de l’exercice, conjuguée au succès du démarrage commercial des solutions, permet d’envisager d’atteindre l’équilibre d’exploitation, en ligne avec les objectifs du plan 2020 - 2021 qui repose sur 3 axes majeurs : un CA consolidé de 30 M€, une rentabilité d’exploitation positive de 10%, et 30% de l’activité réalisée hors de France.

