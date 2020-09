September 30, 2020 12:17 ET

FIPP

Société Anonyme au capital de 15 000 000 €

2, rue de Bassano - 75116 Paris

542 047 212 RCS PARIS

Tél : 01 56 52 45 00 - Fax : 01 53 23 10 11

Paris, le 30 septembre 2020

Communiqué sur le report de la date de publication du rapport financier semestriel

Compte tenu de la situation sanitaire, l’établissement des comptes consolidés semestriels du groupe FIPP a été retardé. En effet, face aux incertitudes sur les conséquences, la durée et l’intensité de la crise, FIPP n’est pas en mesure d’arrêter ses comptes semestriels avant le 30 septembre pour en donner, comme nécessaire, une information fiable et détaillée. En conséquence, il a été décidé de reporter au plus tard au 30 novembre 2020 la tenue du Conseil d’administration devant arrêter les comptes au 30 juin 2020.

Ce faisant, le communiqué sur le résultat au 30 juin 2020 et la diffusion du rapport financier semestriel sur notre site seront reportés d’autant.

Le Président Directeur Général

