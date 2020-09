UN 1ER SEMESTRE 2020 IMPACTÉ PAR LA CRISE SANITAIRE EN FRANCE



UNE PERTE OPÉRATIONNELLE LIMITÉE A 1,8 M€

CONTRIBUTION POSITIVE ET EN CROISSANCE DES ACTIVITÉS HORS DE FRANCE

PERSPECTIVES DE DÉBUT DE REPRISE EN FRANCE AU Q4 2020

S1 2019 S1 2020 Chiffre d'Affaires 42,7 35,3 Résultat Opérationnel Courant 0,3 -1,3 Résultat Opérationnel 0,4 -1,8 Résultat Financier -0,4 -0,6 Résultat avant impôt -0,0 -2,4 Résultat Net 0,1 -2,4

UN 1ER SEMESTRE 2020 IMPACTÉ PAR LA CRISE SANITAIRE EN FRANCE

Impacté de façon exceptionnelle depuis le mois de mars 2020 par la crise sanitaire liée au Covid-19, le groupe Prologue a enregistré, au 1er semestre 2020, un chiffre d’affaires de 35,3 M€ en baisse de -17,3%.

UN IMPACT MARQUÉ DANS LA FORMATION

Les activités de formation ont été les plus touchées en raison de l’obligation légale faite à M2i de fermer la totalité de ses 35 centres pendant près de 3 mois, de mars à juin 2020.

Dans ce contexte tout à fait exceptionnel, la société a malgré tout réussi à maintenir une partie de ses activités, initialement prévues en présentiel, en les basculant en mode distanciel. Son chiffre d’affaires sur le 1er semestre 2020 enregistre mécaniquement une baisse sévère mais toutefois limitée, dans ce contexte exceptionnel, à -32% par rapport au S1 2019 à 15,0 M€ (contre une croissance sur cette période proche de 10% un an plus tôt).

UNE CROISSANCE DE 15,1% DES ACTIVITÉS CLOUD ET SERVICES MANAGÉS

Peu impactées par la crise sanitaire, les activités de Cloud et de Services Managés réalisées majoritairement hors de France ont enregistré sur le 1er semestre 2020 une croissance de +15,1% à 5,6 M€.

UN IMPACT RÉEL MAIS MESURÉ SUR LES AUTRES ACTIVITÉS

A partir de mars 2020, les ventes d’infrastructures ont été pénalisées par des problèmes d’approvisionnement et par une activité commerciale quasi gelée pendant toute la période de confinement. Elles enregistrent ainsi, sur le 1er semestre 2020, une baisse de - 4,7% à 9,6 M€.

L’activité Logiciels enregistre, pour des raisons comparables, un chiffre d’affaires de 5,2 M€, en baisse de -6,6%.

UN RÉSULTAT OPÉRATIONNEL TRÈS LARGEMENT IMPACTÉ PAR LA FORMATION

Dans ce contexte tout à fait exceptionnel, le groupe Prologue a réussi à limiter l’impact de cette crise sur ses résultats avec un résultat opérationnel en perte de -1,8 M€ (vs 0,4 M€ au S1 2019). L’essentiel de ce résultat s’explique par l’activité de formation, dont le résultat opérationnel s’établit en perte à -1,6 M€ sur cette période, contre un bénéfice de 1,1 M€ un an plus tôt.

A L’INVERSE, LE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL DES AUTRES ACTIVITÉS, EN PARTICULIER HORS DE FRANCE, S’AMÉLIORE SUR LA PÉRIODE DE 0,5M€.

RÉSULTAT NET EN PERTE DE -2,4 M€

Après prise en compte d’une charge financière de -0,6 M€, le résultat net du groupe ressort au 1er semestre 2020 à -2,4 M€, dont -1,7 M€ liée à l’activité de formation.

PERSPECTIVES ET POINT SUR L’IMPACT DU COVID-19

Depuis la fin du confinement en France, les tendances d’activité sont restées assez comparables à celles enregistrées au 1er semestre 2020. Toutefois, le groupe anticipe un début de rebond qui pourrait se concrétiser à partir du mois d’octobre 2020.

Hors de France, les activités devraient continuer à résister favorablement à la crise sanitaire actuelle car essentiellement centrées sur le Cloud, les Réseaux et la Cybersécurité.

La mise en place des mesures gouvernementales françaises de prise en charge des salariés en chômage partiel, associée à la résistance de ses activités, devrait permettre à l’entreprise de rebondir fortement dès le retour à un climat des affaires plus actif.

Pour cela, le groupe dispose d’une situation financière renforcée avec une trésorerie disponible au 30 juin 2020 de 13,6 M€ (dont 5 M€ de PGE et de prêt BPI). A ce montant s’ajoute un PGE supplémentaire d’1 M€ obtenu en juillet 2020.

A propos de Prologue

Prologue est une société technologique spécialisée dans les logiciels, les services informatiques et la formation. Le groupe est présent en France, en Espagne, en Amérique Latine et aux Etats-Unis.

En termes d’offre, Prologue s’est positionné sur des marchés à forte valeur ajoutée comme le Cloud Computing avec sa plateforme CMP - Use It Cloud, la Dématérialisation en tant que tiers de confiance à valeur probatoire, le MRM avec sa suite logicielle Adiict. Le groupe est également l’un des leaders en France dans la formation IT & Management avec plus de 2400 cursus de formation.

Prologue est cotée sur Euronext (FR0010380626)

Nombre d'actions : 46 585 630

Publication, le 30 septembre 2020

Contact : Sylvie PROST-BOUCLE – actionnaire@prologue.fr

Pièce jointe