MONTRÉAL, 30 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray Affaires, un chef de file des services musicaux et des solutions médias multiplateformes interentreprises, a annoncé aujourd’hui la conclusion d’une entente avec la chaîne de rôtisseries préférée des Américains, Boston Market. L’accord vise l’offre de solutions d’affichage numérique en salle à manger et pour commande à l’auto, notamment des menus numériques de pointe, dans les 344 restaurants de la chaîne aux États-Unis. Ces innovations emballantes feront vivre une expérience immersive aux clients et aux employés de Boston Market.



Les solutions d’affichage développées par Stingray Affaires comprennent la gestion du contenu multimédia depuis une plateforme centralisée, ce qui permet aux restaurateurs de proposer des menus ciblés et adaptés au moment de la journée. Cette offre innovante contribue à augmenter les ventes, assure la cohérence de l’identité de marque, réduit le temps d’attente perçu et divertit les clients à l’échelle du réseau de franchises.



« Nous sommes enchantés de ce nouveau partenariat, qui aidera Boston Market à entamer le prochain chapitre de sa croissance et à engager ses clients encore plus efficacement », a déclaré Ratha Khuong, directrice générale de Stingray Affaires. « Nos menus numériques et nos solutions pour commande à l’auto à la fine pointe de la technologie promettent de stimuler les ventes d’une façon dynamique et captivante. »

« Les menus numériques et les solutions d’affichage pour commande à l’auto offerts par Stingray Affaires représentent un outil important en vue de la modernisation de nos 344 restaurants – nombre qui ne cesse d’augmenter – et de la cure de rajeunissement de la chaîne de rôtisseries préférée des États-Unis. Les nouveaux dispositifs d’affichage nous aideront à mettre en valeur notre délicieux menu actuel, ainsi que les nouveautés que nous introduirons cet automne et en 2021 », a expliqué Slaton Smith, directeur général du marketing de Boston Market.

Les solutions multimédias en magasin de Stingray Affaires seront déployées dans l’ensemble des restaurants Boston Market des États-Unis en mars 2021.

À propos de Stingray

La société montréalaise Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est un chef de file de la musique, des médias et de la technologie qui compte plus de 1 200 employés à l’échelle mondiale. Stingray propose un vaste éventail de produits et services haut de gamme destinés aux consommateurs et aux entreprises, dont des chaînes télévisées audio et 4K ultra-HD, plus de 100 stations de radio, des services de vidéo sur demande par abonnement, des produits de karaoké, des solutions d’affichage numérique, des services de diffusion musicale pour espaces commerciaux, et des applis musicales qui ont été téléchargées à plus de 150 millions de reprises. Quelque 400 millions d’utilisateurs et d’abonnés dans 156 pays utilisent les produits et services de Stingray. Pour en savoir plus, visitez le www.stingray.com

À propos de Boston Market

Boston Market Corporation, dont le siège social est situé à Golden, au Colorado, donne un moment de répit aux familles et aux gens occupés depuis plus de 30 ans en leur proposant de délicieux repas maison offrant une excellente valeur dans ses plus de 350 restaurants aux États-Unis. Reconnu pour son expertise de la cuisson au tournebroche, Boston Market prépare du poulet frais et des côtes de bœuf de calibre USDA Choice dans ses rôtissoires signature, et propose une vaste sélection d’accompagnements traditionnels et de pain de maïs fait maison. Figurant parmi les plus importants fournisseurs de services de traiteur aux États-Unis, Boston Market offre des commandes et des livraisons pratiques, le jour même, pour les rassemblements privés et les événements d’entreprise de toutes tailles. En janvier 2017, Boston Market a lancé sa « Garantie de qualité », un engagement continu à servir uniquement des poulets entiers naturels, frais et jamais congelés, exempts de gluten, d’hormones, de stéroïdes, d’antibiotiques et de MSG. Pour en savoir plus, visitez le www.bostonmarket.com. Pour connaître les dernières nouvelles et les offres spéciales de Boston Market, suivez @bostonmarket sur Twitter et sur Facebook.