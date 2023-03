English Finnish

EFECTE OYJ -- YHTIÖTIEDOTE -- 21.1.2020 KLO 14.00

Suurimpien osakkeenomistajien ehdotus Efecte Oyj:n yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanosta: ehdolla kaksi palkittua IT-ammattilaista Saksasta

Efecte Oyj:n suurimmat osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 40 % kaikista Efecte Oyj:n osakkeista, ovat informoineet Efecten Oyj:n hallitukselle, että he tulevat ehdottamaan 22.4.2020 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin kuusi jäsentä, ja että uusiksi jäseniksi valittaisiin Brigitte Falk ja Esther Donatz. Ehdotuksen mukaan nykyiset jäsenet Pertti Ervi, Turkka Keskinen, Kari J. Mäkelä ja Päivi Rekonen valitaan uudelleen hallitukseen. Efecte Oyj:n nykyinen hallituksen jäsen Hannu Vaajoensuu on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Brigitte Falk ja Esther Donatz ovat molemmat Saksan kansalaisia, ja heidän nimityksensä vahvistaa entisestään Efecten asemaa ja kasvusuunnitelmia DACH-alueella.

Brigitte Falk (s. 1963) on valittu vuoden CIO:ksi vuosina 2018 (CIO magazine SME Germany) ja 2019 (Women in IT Europe Award) ja hänellä on laajaa kokemusta tietohallintoon ja digitalisaatiohankkeisiin liittyvistä ylemmän johdon tehtävistä. Hän on toiminut mm. SAP:n, Simplicity Companyn, Celesion ja viimeksi CRONIMET:n johtotehtävissä toteuttaen useita digitalisaatiohankkeita. Falkilla on kasvatustieteellinen tutkinto Eberhard Karls Universitet Tübingenistä ja johtamistutkinto Malik Management Center St. Gallenista Sveitsistä.

Esther Donatzilla (s. 1963) on laaja kokemus myynnistä, SaaS-liiketoiminnasta ja pilvipalveluliiketoiminnasta kansainvälisissä johtotehtävissä. Donatz on työskennellyt muun muassa T-Systems Internationalilla, VMwarella, F5 Networksilla ja 3Com:lla, joissa hän on vastannut tiimiensä kanssa globaaleista ja strategisista asiakkuuksista, monimutkaisista projekteista ja myynnistä suoraan sekä partnerikanavien kautta. Donatz valittiin vuonna 2018 ”IT Woman of the Year” kultakategoriaan. Donatz on koulutukseltaan teknologia-alaan erikoistunut kääntäjä ja tulkki Münchenin Academy of Foreign Languagesista.

Yhtiö tulee julkistamaan myöhempänä ajankohtana yhtiökokouskutsun ja esityslistan, joka sisältää ehdotukset hallituksen jäseniksi.

