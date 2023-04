English Finnish

Pörssitiedote 27.1.2020 kello 17:15 EET

Hoivatilat Oyj: Tulosvaroitus – Operatiivinen tulos jää alle ohjeistuksen tason Hoivatilat Oyj:n osakkeista tehtyyn julkiseen ostotarjoukseen liittyneiden kulujen johdosta

Aedifica SA/NV:n 100 % omistaman Aureit Holding Oy:n toteuttaman julkisen ostotarjouksen toteutumisen johdosta Hoivatilat Oyj:lle on syntynyt kertaluonteisia kuluja noin 1,8 miljoonaa euroa. Kulut muodostuvat muun muassa neuvonantopalkkioista. Näistä kuluista johtuen Hoivatilojen tilikauden 2019 operatiivinen tulos (EPRA) tulee jäämään aikaisemmin ohjeistettua matalammaksi, ollen vähintään 35 prosenttia liikevaihdosta. Lisäksi yhtiö tarkentaa arviotaan sijoituskiinteistöjen käyvästä arvosta vuoden 2019 lopussa.

Päivitetty näkymä:

Hoivatilat arvioi vuoden 2019 liikevaihdon olevan noin 23 miljoonaa euroa. Operatiivisen tuloksen (EPRA) arvioidaan olevan vähintään 35 prosenttia liikevaihdosta. Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon arvioidaan vuoden 2019 lopussa olevan noin 490 miljoonaa euroa.

Aikaisempi tammi – syyskuun 2019 liiketoimintakatsauksessa 6.11.2019 julkistettu näkymä oli:

Hoivatilat arvioi vuoden 2019 liikevaihdon olevan noin 23 miljoonaa euroa. Operatiivisen tuloksen (EPRA) arvioidaan olevan vähintään 40 prosenttia liikevaihdosta. Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon arvioidaan vuoden 2019 lopussa olevan 470 – 490 miljoonaa euroa. Ohjeistus perustuu sille oletukselle, että yhtiö ei vuoden 2019 aikana tee merkittäviä valmiiden sijoituskiinteistöjen ostoja tai myyntejä ja että kiinteistöjen arvonmäärityksessä käytettävät markkinatuottovaatimukset pysyvät nykytasolla.

