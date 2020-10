Chiffre d’affaires net préliminaire du 3 ème trimestre 2020 de 2,67 milliards de dollars, au-dessus de la fourchette de prévisions

Date de publication des résultats financiers du 3ème trimestre 2020 : jeudi 22 octobre 2020

Genève, le 1er octobre 2020 – STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, annonce ce jour que son chiffre d’affaires net préliminaire et non audité pour le troisième trimestre clos le 26 septembre 2020 est au-dessus de la fourchette de prévisions indiquée dans le communiqué de presse de la Société daté du 23 juillet 2020.

Le chiffre d’affaires net préliminaire du troisième trimestre 2020 est de 2,67 milliards de dollars, en hausse de 27,8 % en séquentiel et 690 points de base au-dessus du niveau supérieur de la fourchette de prévisions. Les prévisions précédentes pour le chiffre d’affaires net du troisième trimestre 2020 étaient de 2,45 milliards de dollars, en hausse de 17,4 % en variation séquentielle, à plus ou moins 350 points de base.

« Nous avons clos le troisième trimestre 2020 avec un chiffre d’affaires net au-dessus de notre fourchette de prévisions en raison de conditions de marché nettement meilleures que prévues tout au long du trimestre. La forte accélération de la demande pour les produits automobiles et les microcontrôleurs ainsi que les programmes engagés auprès de nos clients pour l’électronique personnelle ont été les principaux facteurs qui ont contribué à ce résultat. Nous prévoyons désormais un chiffre d’affaires pour l’exercice fiscal de l’année 2020 au-dessus de 9,65 milliards de dollars. Je serai en mesure de vous fournir davantage de détails sur le troisième trimestre, ainsi que sur nos prévisions du quatrième trimestre, lors de notre conférence téléphonique sur les résultats du jeudi 22 octobre » a déclaré Jean-Marc Chéry, Président du Directoire et Directeur Général de STMicroelectronics.

La Société publiera ses résultats financiers du troisième trimestre de l'exercice 2020 le jeudi 22 octobre 2020, avant l’ouverture des marchés européens.

Le communiqué de presse sera disponible immédiatement sur le site de la Société à l'adresse suivante : www.st.com .

STMicroelectronics tiendra une conférence téléphonique avec les analystes, les investisseurs et les médias, afin de commenter les résultats financiers du troisième trimestre 2020 et les perspectives relatives à l’activité actuelle de la Société, le 22 octobre 2020 à 9 heures 30 (heure française).

Cette conférence téléphonique sera retransmise en direct (en mode d’écoute uniquement) sur le site internet de ST à l'adresse suivante : http://investors.st.com et sera également disponible par la suite jusqu'au 6 novembre 2020.

À propos de STMicroelectronics

Chez ST, nous sommes 46 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaîne d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant de composants indépendant, nous collaborons avec 100 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et les opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, et un déploiement à grande échelle de l’Internet des objets (IoT) et de la 5G.

Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com .

