Paris, le 1er octobre 2020 : MRM (Euronext code ISIN FR0000060196), société foncière spécialisée dans l’immobilier de commerce, rend publiques les conditions financières du départ de Jacques Blanchard à la suite de la réunion du Conseil d’administration en date du 23 septembre 2020 ayant pris acte de la décision de ce dernier de faire valoir ses droits à la retraite et donc de démissionner de ses fonctions de Directeur Général avec effet au 30 septembre 2020 au soir.

Rémunération fixe pour l’exercice 2020

Pour l’exercice 2020, le Conseil d’administration avait fixé la rémunération annuelle fixe brute de Jacques Blanchard à 200 000 euros, payable en douze mensualités. Cette rémunération fixe sera versée jusqu’au terme de son mandat fixé au 30 septembre 2020.

Rémunération variable pour l’exercice 2020

Le Conseil d’administration avait plafonné la rémunération variable annuelle de Jacques Blanchard pour l’exercice 2020 à un maximum de 40% de sa rémunération annuelle fixe, soit 80 000 euros, et décidé que son montant serait conditionné au niveau d’atteinte de critères de performance prédéfinis, financiers et non-financiers.

Le taux d’atteinte de ces critères sera mesuré par le Conseil d’administration au premier trimestre 2021, à la suite de l’arrêté des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020. Le pourcentage de rémunération variable ainsi déterminé sera appliqué au montant de sa rémunération fixe prorata temporis. Conformément à la loi, le versement à Jacques Blanchard de sa rémunération variable attribuée au titre de l’exercice 2020 sera conditionné à l’approbation par l’Assemblée Générale qui statuera en 2021 sur les éléments de rémunération et avantages de toute nature du Directeur Général versés au cours de l’exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice (vote ex post individuel).

À propos de MRM

MRM est une société d’investissement immobilier cotée qui détient et gère un patrimoine composé d’actifs de commerce répartis dans plusieurs régions de France. MRM a pour actionnaire majoritaire la société SCOR SE qui détient 59,9% de son capital. MRM est cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris (ISIN : FR0000060196 - code Bloomberg : MRM:FP – code Reuters : MRM.PA). MRM a opté pour le régime SIIC au 1er janvier 2008.





