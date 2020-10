Bang & Olufsen leverede en tocifret vækst i første kvartal og gjorde gode fremskridt på strategieksekveringen i kvartalet. Dette var den første rapporterede omsætningsvækst siden Q1 2018/19. COVID-19 fortsatte med at påvirke virksomheden og den globale forbrugeradfærd, og Bang & Olufsen oplevede øget efterspørgsel efter TV og lydprodukter til hjemmet. Omsætningen steg med 10,3% (11% i lokal valuta) til DKK 462 mio., og EBIT-marginen før særlige poster var -8,5%, hvilket var 22,3 procent bedre end sidste år. De frie pengestrømme var DKK -62 mio., og koncernens likviditetsposition var DKK 497 mio., forbedret gennem aktieemissionen som blev afsluttet i juli. Forventningerne til 2020/21 fastholdes.

CEO Kristian Teär udtaler:

“Vores tocifrede vækst i første kvartal var primært drevet af en positiv udvikling i monobrandkanalen i vores fokusmarkeder og nye produktlanceringer.” siger adm. direktør, Kristian Teär. ”I en tid med stor usikkerhed er det finansielle resultat et udtryk for solid strategieksekvering af hele organisationen og styrken af vores brede portfolio af innovative produkter, der gjorde os i stand til at tilpasse os den ændrede forbrugeradfærd, vi så i kvartalet. Uforsigeligheden forårsaget af COVID-19 fortsætter, og vi har stort arbejde foran os i forhold til at eksekvere på vores strategi og skabe en lønsom forretning. Men vi er tilfredse med den fremgang, vi leverede i første kvartal, og fastholder vores forventninger til året.”

”Trods negative frie pengestrømme på DKK 62 millioner, så vi en markant forbedring sammenlignet med sidste år, og vi har i dag en likviditetsposition på DKK 497 million efter aktieemissionen i juli,” siger Kristian Teär. ”Vores indsats for at styrke vores omkostningsfokus fortsatte i første kvartal. Vi realiserede DKK 31 millioner i besparelser som led i vores omkostningsprogram, og vi er godt på vej til at levere på målsætningen om en årlig besparelse på DKK 175 millioner ved fuld implementering i 2021/22.”

Finansielle highlights for Q1 2020/21

Bang & Olufsen opnåede tocifret vækst i kvartalet. Det er første gang siden Q1 2018/19, at virksomheden leverede en omsætningsvækst i forhold til året før.

Den finansielle udvikling blev drevet af god fremdrift med strategieksekveringen samt effekter fra COVID-19.

Virksomheden oplevede højere efterspørgsel efter TV og lydprodukter til hjemmet samt højere sell-out i forhold til Q1 sidste år, især fra monobrand-kanalen.

Omsætningen var DKK 462 mio., hvilket var en stigning på 10,3% i forhold til året før (11% i lokal valuta).

Bruttomarginen var 42,8%, hvilket var 6,1 procentpoint højere end sidste år, og afspejler den højere omsætning og et ændret produktmix.

EBIT blev DKK -41 mio. (Q1 19/20: DKK -129 mio.) svarende til en EBIT-margin på ‑9,0% (Q1 19/20: -30,8%). Forbedringen i forhold til sidste år var drevet af højere omsætning, bedre bruttomargin og lavere kapacitetsomkostninger. Eksklusive særlige poster på DKK 2 mio. var EBIT-marginen -8,5%.

Periodens resultat blev et underskud på DKK 49 mio. mod et underskud på DKK 106 mio. sidste år.

De frie pengestrømme var DKK -62 mio. (Q1 20/20: DKK -206 mio.) understøttet af en reduktion i forfaldne tilgodehavender og fortsat statsstøtte til moms og skattebetalinger.

Likviditetspositionen steg til DKK 497 mio. fra DKK 215 mio. ved udgangen af ​​Q4 2019/20, hvilket afspejler den gennemførte fortegningsemission med DKK 357 mio. i nettoprovenu.



Opfølgning på strategiske initiativer

Bang & Olufsen gjorde gode fremskridt med gennemførelsen af strategien i Q1.

·Fremdriften på omkostningsprogrammet var som planlagt, og besparelserne i Q1 udgjorde DKK 31 mio.

·I de seks kernemarkeder i Europa var fokus på at forbedre performance i monobrand-kanalen. Sell-out fra monobrandsbutikker i kernemarkederne var højere end ikke-kernemarkeder. Inden for multibrand var ansættelsen af nye medarbejdere med kanalspecifikke kompetencer en nøgleprioritet, som forventes at forbedre performance i de kommende kvartaler.

·Tre nye produkter blev lanceret i Q1, og selskabet planlægger stadig at lancere mere end ti nye og opgraderede produkter i det aktuelle regnskabsår. Produktlanceringerne blev understøttet af markedsføringsaktivering rettet mod de forbrugersegmenter, der er defineret i strategien.

·I august 2020 blev det meddelt, at Bang & Olufsen og Verizon i USA er gået sammen om at tilbyde et udvalg af Bang & Olufsens produkter til Verizons kunder.



Forventninger

Selskabet fastholder forventningerne til 2020/21.

Omsætning: Ca. DKK 2,2 mia. (uændret)

EBIT før særlige poster: Ca. DKK -100 mio. (uændret)

Frie pengestrømme: Ca. DKK -200 mio. (uændret)

Forventningerne er behæftet med en høj usikkerhed som følge af COVID-19.

