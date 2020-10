Solidium tukee Konecranes Oyj:n ja Cargotec Oyj:n tänään ilmoittamaa järjestelystä yhdistyä sulautumisella. Järjestelyn seurauksena yhdistyvästä yhtiöstä tulisi maailman johtava toimija satamalaitteissa ja niihin liittyvissä palveluissa ja myös muissa materiaalivirtoihin liittyvissä laitteissa ja palveluissa. Yhdistettyjen yhtiöiden pro forma liikevaihto olisi noin 7 miljardia euroa ja yhteenlaskettu henkilöstön määrä noin 29 000 työntekijää.

Solidium omistusosuus Konecranesissa on tällä hetkellä 8,5 %. Tämä vastaa 4,3 % omistusosuutta yhdistyvässä yhtiössä. Järjestely sisältää tyypillisiä täytäntöönpanon ehtoja, kuten molempien yhtiöiden osakkeenomistajien hyväksynnät ylimääräisissä yhtiökokouksissa.

Yhtiöiden suurimmat osakkeenomistajat ovat peruuttamattomasti sitoutuneet tietyin tavanomaisin ehdoin äänestämään sulautumisen puolesta Konecranesin ja Cargotecin ylimääräisissä yhtiökokouksissa.



Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti merkittävissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa. Solidium on omistajana kahdessatoista merkittävässä pörssilistatussa yhtiössä, joissa kaikissa Solidium on vähemmistöomistajana (Elisa Oyj, Kemira Oyj, Konecranes Oyj, Metso Outotec Oyj, Nokia Oyj, Nokian Renkaat Oyj, Outokumpu Oyj, Sampo Oyj, SSAB AB, Stora Enso Oyj, TietoEVRY Oyj ja Valmet Oyj). Solidiumin sijoitusvarallisuuden arvo on noin 7,2 miljardia euroa. Lisätietoja: www.solidium.fi.