Aspo Oyj

Pörssitiedote

1.10.2020 klo 9.45



Aspon hallitus päätti osingon toisen erän maksamisesta



Aspo Oyj:n hallitus on päättänyt tänään osingon toisen erän, 0,11 euroa/osake, maksamisesta varsinaisen yhtiökokouksen 4.5.2020 tekemän päätöksen perusteella.

Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 5.10.2020 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 12.10.2020. Osingonmaksun jälkeen Aspo on jakanut yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti osinkoa yhteensä 0,22 euroa/osake vuonna 2020.





ASPO OYJ



Aki Ojanen

toimitusjohtaja



Lisätiedot:

Talousjohtaja Arto Meitsalo, +358 40 5511 422, arto.meitsalo@aspo.com



Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin b-to-b -asiakkaisiin. Vahvojen yritysbrändiemme, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kauko, tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä aikataulua. www.aspo.fi