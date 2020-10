October 01, 2020 03:30 ET

October 01, 2020 03:30 ET





Paris, le 1er octobre 2020

Un événement international dédié à l’éducation et à la protection des investisseurs

Parce que la protection et la formation de ses clients est une des priorités forte de Bourse Direct depuis de nombreuses années, Bourse Direct est heureuse de participer de nouveau à la World Investor Week (la semaine mondiale des investisseurs) dont l’édition 2020 se déroulera du 5 au 11 octobre.

Cet événement vise à promouvoir l'éducation et la protection des investisseurs et est soutenue en France par l’AMF (Autorité des marchés financiers).

Un programme complet de webinaires gratuits sur la bourse

Dans le cadre de son approche pédagogique, Bourse Direct propose un programme approfondi de formations 100% en ligne pour tous les profils d’investisseurs.

Près d’une dizaine de thématiques sont disponibles gratuitement avec pour les débutants, les formations « premiers pas en bourse » ou l’initiation à « l’Analyse Graphique » et pour les plus avertis des webinaires sur le Service de Règlement Différé ou sur les techniques pour investir avec du levier. Sans oublier l’assurance vie et la fiscalité !

Le programme se termine par un Quizz en ligne pour tester ses connaissances, animé en direct avec un corrigé et des explications en live.

« Les investisseurs doivent être en mesure d’appréhender les marchés financiers de manière éclairée. Avec ses formations, Bourse Direct les aide à enrichir leurs connaissances et à découvrir de nouvelles techniques au service de leurs décisions d’investissement. »

Explique Christian Sanson, Responsable Formation Bourse Direct.





Un contenu enrichi sur le site de Bourse Direct et sa chaîne Youtube

En complément des formations en ligne, les investisseurs peuvent retrouver sur le site internet et sur la chaîne Youtube de Bourse Direct des guides, articles, tutoriels, émissions, points de marchés… tout un contenu pédagogique indispensable bien débuter en bourse puis développer et optimiser sa propre stratégie d'investissement.

Découvrir notre espace dédié à la pédagogie :

https://www.boursedirect.fr/fr/support/debuter-en-bourse

https://www.boursedirect.fr/fr/la-finance-et-moi





Et pour aller plus loin, le planning de nos webinaires :

https://www.boursedirect.fr/fr/formations

Consultez aussi le site de l’AMF :

https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/lamf-et-vous





Pièce jointe