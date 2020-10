October 01, 2020 04:57 ET

Informations relatives à l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 22 octobre 2020

Paris, le 1er octobre 2020,

Dans le contexte d’épidémie de Coronavirus (Covid-19), et conformément aux mesures prises par le Gouvernement pour lutter contre la propagation de ce virus, notamment le décret n°2020-321 du 29 juillet 2020 prorogeant jusqu’au 30 novembre 2020 la période d’application de l’Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société du 22 octobre 2020 se tiendra exceptionnellement sans la présence physique des actionnaires et autres participants admissibles, à huis clos, au siège social de la Société, au 37 rue de la Victoire – 75009 Paris.

Les modalités de tenue de l’Assemblée Générale étant susceptibles d’évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou des dispositions légales réglementaires, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale de la Société : www.galimmo-sca.com (rubrique finance/assemblées générales).

Modalités de vote :

La Gérance invite les actionnaires à exercer leur vote par correspondance ou à donner pouvoir au Président de l’Assemblée ou à toute personne à distance, en utilisant le formulaire de vote par correspondance ou par procuration à envoyer à BNP Paribas Securities Services – CTO Assemblées – Grands Moulins de Pantin – 93761 Pantin Cedex – France. Les formulaires doivent être réceptionnés au plus tard le lundi 19 octobre 2020 à minuit.

Questions écrites :

Les actionnaires ont également la possibilité de poser des questions par écrit préalablement à la tenue de l’Assemblée Générale. Les questions peuvent être envoyées par courrier électronique à l’adresse suivante : thainez@galimmo.com . Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription soit dans les comptes de titres nominatifs soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le 4ème jour ouvré précédent la date de l’Assemblée, soit le 16 octobre 2020.

L’Assemblée générale ne donnera pas lieu à débat et il ne sera pas possible d’amender ou de proposer de nouvelles résolutions pendant l’Assemblée Générale.

Modalités de mise à disposition des informations relatives à l’Assemblée Générale :

L’ensemble des informations et documents mentionnés à l’article R.225-73-1 du Code de commerce pourront également être consultés, à compter du vingt-et-unième jour précédant l’Assemblée, soit le jeudi 1er octobre 2020, sur le site Internet de la Société ( www.galimmo-sca.com ).

Toute information complémentaire peut être également obtenue auprès de :

BNP Paribas Securities Services

CTO Assemblées Générales

Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex

paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com

À propos de Galimmo SCA

Galimmo SCA (ISIN : FR0000030611) est une société foncière française cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris, spécialisée dans l’immobilier de commerce et dédiée à la valorisation et à la gestion de centres commerciaux attenants à des hypermarchés Cora. Son patrimoine, composé de 52 centres en France, est valorisé à 694 millions d’euros hors droits au 31 décembre 2019. Galimmo SCA possède également une participation de 15% dans la structure qui détient les 7 centres commerciaux du groupe Galimmo Real Estate en Belgique. Galimmo SCA est une société en commandite par actions dont la gérance est assurée par Galimmo Services France, elle-même détenue à 100% par Galimmo Real Estate, foncière qui opère, au travers de ses filiales, un total de 66 centres commerciaux attenants à des hypermarchés Cora en Europe et dont le patrimoine est valorisé à 1,2 milliard d’euros au 31 décembre 2019.

Pour plus d’information sur la société

Contact Investisseurs







Thomas Hainez

Directeur Administratif et Financier

Tél : + 33 1 53 20 86 88

thainez@galimmo.com Contacts Presse







Isabelle Laurent

Tél : +33 1 53 32 61 51 / +33 6 42 37 54 17

isabelle.laurent@oprgfinancial.fr







Emmanuelle Burney

Tél : +33 1 53 32 55 78 / +33 6 78 94 60 38

emmanuelle.burney@omnicomprgroup.com

Les annonces et publications financières de la société sont mises à disposition sur le site www.galimmo-sca.com

