October 01, 2020 05:55 ET

October 01, 2020 05:55 ET

HMS Industrial Networks AB, ett helägt dotterbolag till HMS Networks AB (publ), har förvärvat 70% av alla aktier i det nederländska bolaget Procentec B.V., med huvudkontor i Rotterdam. Procentec är en världsledande leverantör av lösningar och tjänster för diagnostik och övervakning av industriella nätverk.



Procentec’s lösningar säkerställer driftsäkerhet och tillförlitlighet i industriella nätverk som PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP och andra industriella Ethernet-standarder. Nyckelprodukter är ProfiTrace, ProfiHub, ComBricks, Atlas och Osiris, som alla används av fälttekniker för övervakning, analys och felsökning av nätverksinfrastruktur. Arbetet kan utföras på plats i fabriken såväl som på distans, med målet att förhindra oönskade tillverkningsstopp på grund av nätverksproblem.

”Procentec fyller ett tomrum i HMS erbjudande inom lösningar för kommunikationsinfrastruktur. Industriella nätverk är mycket viktiga inom industriella processer, och genom Procentec’s produkter och tjänster ökas den effektiva drifttiden och datatillgängligheten avsevärt inom dessa kritiska nätverk”, säger Staffan Dahlström, VD för HMS Networks, och fortsätter ”Med Procentec får HMS tillgång till en eftermarknad som är starkt kopplad till den stora installerade basen av industriella nätverk globalt, vilket positionerar HMS mycket närmare slutanvändare av industriella nätverk. Detta är en väldigt intressant ny dimension för HMS med tanke på att vi idag huvudsakligen levererar produkter till tillverkare av automationsprodukter och maskiner”.

”Vi är mycket glada över att bli en del av HMS vilket öppnar nya dörrar för Procentec. HMS storlek och internationella närvaro kommer att vara en stor tillgång för Procentec i vår fortsatta expansion. Det kommer också att finnas utmärkta möjligheter för delning av IP mellan företagen, samt för att skapa gemensamma lösningar relaterade till industriella nätverk och Industry 4.0", säger Pieter Barendrecht, VD för Procentec B.V.

HMS förvärvade 70% av samtliga aktier i Procentec av bolagets grundare, som inte längre är aktiva i företaget. De återstående 30% av aktierna ägs av den befintliga ledningsgruppen, som kommer att behålla sina ledande befattningar och fortsätta att driva verksamheten i Procentec.

Med cirka 70 anställda och dotterbolag i Tyskland, Italien och Storbritannien, omsatte Procentec-koncernen 11,7 miljoner euro under 2019. Förvärvet kommer att ha en begränsad inverkan på HMS’ resultat per aktie framöver.

För mer information, vänligen kontakta

Staffan Dahlström, CEO HMS Networks AB, +46 (0)35 17 29 01

Joakim Nideborn, CFO HMS Networks AB, +46 (0)35 710 6983







HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantör av lösningar för industriell kommunikation och Industrial Internet of Things, IIoT. HMS utvecklar och tillverkar produkter under varumärkena Anybus®, Ixxat®, Ewon® och IntesisTM. Utveckling sker på huvudkontoret i Halmstad, och i Ravensburg, Nivelles, Igualada, Wetzlar och Buchen. Lokal försäljning och support sköts från säljkontor i Tyskland, USA, Japan, Kina, Singapore, Italien, Frankrike, Spanien, Nederländerna, Indien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea och Förenade Arabemiraten (UAE), samt genom ett världsomspännande nätverk av distributörer och partners. HMS sysselsätter över 600 personer och omsatte 1 519 MSEK under 2019. HMS är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, i kategorin Mid Cap, Information Technology.

Bilaga