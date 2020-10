October 01, 2020 06:30 ET

October 01, 2020 06:30 ET

EneNTO GROUP OYJ, SIJOITTAJAUUTINEN 1.10.2020 KLO 13.30

Välimiesmenettely ratkaisi kiistan Enento Groupin ja Eniron välillä

Enento Group Oyj tiedotti 16.8.2019 vastaanottaneensa vaatimuksen lisäkorvaukseen Eniro AB:lta liittyen Proff-yhtiöiden hankintaan Eniro AB:n tytäryhtiöiltä Eniro Sverige AB:lta, Eniro Holding AS:lta ja Eniro Danmark A/S:lta.

Eniro esitti vaatimuksessaan, että sopimuksessa määritelty kauppahinta, jolla kauppa toteutettiin, oli väärä Eniron puolelta tehdyn ”kirjoitusvirheen” (engl. ”clerical error”) vuoksi. Kauppa julkistettiin 20. toukokuuta 2019 ja se astui voimaan 1. heinäkuuta 2019. Enento Group piti vaatimusta perusteettomana.

Kiista ratkaistiin Tukholman kauppakamarin välitystuomioistuimessa. Välitystuomioistuimen päätös annettiin 1.10.2020 ja sen mukaan Enento Group määrättiin maksamaan Enirolle 23 713 421 Ruotsin kruunun korvaus ja korot maksuhetkeen asti sekä välimiesoikeuden kuluja 131 874 euroa.

Enento Group tulee esittämään maksettavaksi määrätyn erän vuoden 2020 neljännellä vuosineljänneksellä vertailukelpoisuuteen vaikuttavissa erissä.

ENENTO GROUP OYJ

Lisätietoja:

Jukka Ruuska

toimitusjohtaja

puh. +358 10 270 7111

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

investors.asiakastieto.fi

Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka on tuottanut tietoa yhteiskunnan käyttöön jo vuodesta 1905. Keräämme ja jalostamme tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä. Digitaaliset palvelumme, tieto ja informaatio tukevat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Enento Groupissa työskentelee noin 420 henkilöä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 146 miljoonaa euroa. Enento Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ENENTO.