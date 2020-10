• Au Canada, 1 élève sur 3 arrive en classe le ventre vide.

• Walmart Canada donne le coup d’envoi à la campagne avec un don d’un million de dollars.

Montréal, 01 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Club des petits déjeuners fait équipe avec Walmart Canada dans le cadre de sa campagne de financement annuelle pour recueillir des fonds pour les programmes de petits déjeuners scolaires et communautaires. Walmart invite ses clients et associés à participer à la campagne, qui se déroulera du 1er au 23 octobre, en faisant un don à la caisse ou sur Walmart.ca.

Avec la pandémie, qui exige l’adaptation de tous, le Club et ses partenaires ne perdent pas de vue leur priorité : veiller à la santé et au bien-être des enfants, de concert avec des organismes et écoles partageant cette vision. Un enfant sur trois commence l’école le ventre vide, alors il va sans dire que les dons sont plus que jamais nécessaires. Le Club des petits déjeuners continuera d’encourager les enfants à développer les saines habitudes alimentaires afin qu’ils réalisent leur plein potentiel, où qu’ils soient.

Pour montrer à quel point elle croit au droit fondamental de chaque enfant de commencer la journée avec un bon petit déjeuner, l’entreprise Walmart Canada donne le coup d’envoi à la campagne de cette année avec un don d’un million au Club. Cette contribution est à double volet :

Dons doublés : Walmart égalera les dons des clients en magasin, jusqu’à concurrence de 820 000 $.

Montant complémentaire garanti de 180 000 $, destiné à financer le besoin croissant de programmes de petits déjeuners attribuable à la pandémie.

« Le Club est chanceux d’être épaulé par des partenaires qui comprennent l’importance de ce que nous faisons pour les enfants », a souligné Tommy Kulczyk, directeur général du Club des petits déjeuners. « Les élèves ont besoin de plusieurs choses pour se concentrer en classe, et bien déjeuner en fait assurément partie. Nous savons que nous pouvons toujours compter sur Walmart, grâce à qui, au fil des campagnes de financement annuelles, nous avons pu aider des centaines de milliers d’élèves de partout au pays. »

« Assurer la saine alimentation des enfants s’inscrit dans notre engagement à lutter contre la faim et l’insécurité alimentaire ainsi qu’à améliorer la vie des familles », a déclaré Nabeela Ixtabalan, vice-présidente directrice des ressources humaines et des affaires générales à Walmart Canada. « Grâce aux fonds amassés dans le cadre de la campagne du Club, qui permettront de doter les programmes de petits déjeuners scolaires et communautaires de ressources attendues, les enfants seront d’attaque pour apprendre, le ventre plein. »

Depuis ses débuts avec le Club des petits déjeuners, il y a 18 ans, Walmart Canada a donné et recueilli plus de 50 millions de dollars. Ce partenariat a été d’une immense aide pour le Club et son réseau pancanadien de 1 887 écoles, ainsi capables de nourrir plus de 257 000 élèves chaque jour.

À propos du Club des petits déjeuners

Titulaire de l’agrément d’Imagine Canada, qui reconnaît l’efficacité de sa gouvernance, le Club fournit bien plus que des petits déjeuners : son approche s’adapte de façon optimale aux besoins locaux et table sur l’engagement, l’estime de soi et le renforcement des capacités. Le Club des petits déjeuners contribue à nourrir plus de 257 000 élèves dans 1 887 écoles primaires et secondaires partout au pays. Pour en savoir plus, visitez clubdejeuner.org ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn. Utilisez nos mots-clics de campagne #RentreeSansFaim, #NourrirNosEnfants et #RentréeScolaire2020.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau de 400 succursales à l’échelle nationale et sert 1,5 million de clients chaque jour. Son magasin en ligne, Walmart.ca, est visité par plus de 900 000 clients quotidiennement. Comptant plus de 90 000 associés, Walmart Canada est l’un des plus grands employeurs du pays et se classe parmi les 10 marques les plus influentes d’ici. Son vaste programme philanthropique, qui soutient les familles canadiennes dans le besoin depuis 1994, a permis de recueillir et de donner plus de 400 millions de dollars pour des organismes de bienfaisance de chez nous. Pour en savoir plus, visitez walmartcanada.ca, facebook.com/walmartcanada et à twitter.com/walmartcanada.

