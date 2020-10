– Le processus d’inscription au programme All IN est en vigueur jusqu’au 31 octobre à www.AllInForEquity.ca –

– Le programme All IN complète l’engagement de Rogers à créer une culture inclusive pour les membres de son équipe, ses clients et toutes les communautés au Canada –

TORONTO, 01 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Sports & Média met tout en œuvre pour faire progresser son plan d’inclusion et de diversité en annonçant aujourd’hui un programme dynamique ciblé qui comprend l’octroi d’un minimum de 10 millions de dollars en services de publicité et de création gratuits au cours des cinq prochaines années à des organismes caritatifs et à de petites entreprises qui soutiennent des communautés à la recherche d’équité.



Au cours des derniers mois, Rogers Sports & Média a écouté attentivement les membres de l’équipe Rogers et les partenaires de l’entreprise et a beaucoup appris d’eux au sujet d’une variété de problèmes de racisme systémique inhérents à notre société. Ces leçons ont jeté les bases du plan All IN. Dans le cadre de sa stratégie globale d’inclusion et de diversité, Rogers utilise ses actifs sportifs et médiatiques pour accélérer ses progrès et favoriser la prise de mesures concrètes axées sur les divers besoins de tous les Canadiens.

« Le programme All IN s’articule autour de mesures qui entraîneront des changements positifs grandement nécessaires, tandis que nous nous attaquons à l’injustice raciale et aux troubles sociaux, a déclaré Jordan Banks, président, Rogers Sports & Média. Rogers Sports & Media reconnaît son rôle et sa responsabilité uniques, et nous utilisons nos médias pour amplifier les voix qui n’ont pas toujours été entendues équitablement. Nous continuerons de créer et de diffuser du contenu qui représente fidèlement la diversité canadienne, tandis que nos personnalités en ondes et nos employés sont encouragés à continuer d’utiliser leurs plateformes pour exprimer leurs points de vue et leurs opinions à l’appui de la lutte contre le racisme. »

Sharon Hinds, militante passionnée et influente de la communauté noire chez Rogers Sports & Média, a été embauchée pour diriger le programme All IN, qui repose sur cinq piliers :

Affaires : Versement d’un minimum de 5 millions de dollars au cours des cinq prochaines années en services de publicité et de création gratuits à des entreprises locales appartenant à des membres de la communauté noire, autochtone et racisée ainsi qu’à des communautés à la recherche d’équité.

Communauté : Versement d'un minimum de 5 millions de dollars au cours des cinq prochaines années en services de publicité et de création gratuits à des organismes caritatifs venant en aide aux membres de la communauté noire, autochtone et racisée ainsi qu'à des communautés à la recherche d'équité.

Contenu : Mise sur pied d'un Conseil consultatif interne sur le contenu afin d'accroître la diversité de pensée et de veiller à ce que le contenu rédactionnel reflète fidèlement la diversité de nos communautés.

Pratiques en matière d'embauche et d'avancement professionnel : Mise en place de programmes et de stratégies de recrutement, en partenariat avec Rogers, afin d'améliorer la diversité à tous les niveaux de l'entreprise, y compris la direction.

Mentorat et parrainage : Création d'un programme visant à donner aux jeunes issus de communautés à la recherche d'équité les outils, le soutien et les ressources nécessaires pour intégrer avec succès l'industrie des sports et des médias et y progresser.



Rogers Sports & Média collabore déjà avec deux organismes caritatifs et deux entreprises pour mettre à l’essai le programme All IN : Indspire, Grands Frères et Grandes Sœurs, How She hustles et le Reelworld Film Festival.

Grâce à un nouveau processus de soumission annuel, les organismes caritatifs et les petites entreprises peuvent soumettre une demande pour cette année, à compter d’aujourd’hui, et ce, jusqu’au 31 octobre. Pour en savoir plus, consultez www.AllInForEquity.ca.

