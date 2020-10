October 01, 2020 07:00 ET

October 01, 2020 07:00 ET

Aspo Oyj

Pörssitiedote

1.10.2020 klo. 14.00

Aspo-konserniin kuuluva Telko vahvistaa asemiaan Pohjoismaiden voiteluainemarkkinoilla ostamalla ruotsalaisen ILS Nordic AB:n

Aspo-konserniin kuuluva Telko Oy on ostanut ruotsalaisen ILS Nordic AB:n ja sen tytäryhtiön Autolubes Nordic AB:n osakekannan. ILS Nordic on BP Castrolin voiteluaineiden strateginen jakelijakumppani Ruotsissa ja Norjassa. Telko on toiminut Suomessa Castrol-tuotteiden jakelijana jo vuodesta 1958. ILS Nordic palvelee ruotsalaista teollisuutta ja Autolubes Nordic jakelee voiteluaineita Ruotsissa sekä Norjassa.

Toteutettu yrityskauppa kasvattaa Telkon liikevaihtoa vuonna 2021 noin 10 miljoonalla eurolla ja parantaa Telkon suhteellista kannattavuutta. Yrityskaupan myötä Pohjoismaiden osuus Telkon liikevaihdosta kasvaa noin 40 %:iin.

”Yrityskauppa nopeuttaa Telkon strategista muutosta. Telko on johdonmukaisesti vapauttanut käyttöpääomia matalakatteisista ja hitaasti kiertävistä liiketoiminnoista, ja kohdentanut niitä parempikatteisiin sekä pääomatehokkaampiin liiketoimintoihin”, sanoi Aspon toimitusjohtaja ja Telkon hallituksen puheenjohtaja Aki Ojanen.

”Viiden viime vuoden aikana Telko on kasvattanut aktiivisesti voiteluaineliiketoimintaansa Pohjoismaissa. Tänään julkistettu yrityskauppa tuo mukanaan vahvoja synergiaetuja ja on merkittävä askel Telkon liiketoiminnan kasvulle sekä nousulle johtavaksi toimijaksi Pohjoismaiden voiteluainemarkkinoilla”, sanoi Telkon toimitusjohtaja Mikko Pasanen.

Voiteluaineliiketoiminta nousee Telkon kolmanneksi merkittäväksi liiketoiminta-alueeksi muovien ja teollisuuskemikaalien rinnalle. Aiemmin Telko on raportoinut voiteluaineliiketoiminnan osana kemikaaliliiketoimintaa, mutta jatkossa autokemikaali- ja voiteluaineliiketoiminnan luvut raportoidaan omana kokonaisuutenaan.



ASPO OYJ



Aki Ojanen

toimitusjohtaja



Lisätiedot:

Aki Ojanen, Aspo Oyj:n toimitusjohtaja ja Telkon hallituksen puheenjohtaja,

puh. +358 9 5211, +358 400 106 592, aki.ojanen@aspo.com



Mikko Pasanen, Telko Oy:n toimitusjohtaja,

puh. +358 40 743 6665, mikko.pasanen@telko.com



Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.aspo.fi



Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin B-to-B -asiakkaisiin. Vahvojen yritysbrändien, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kauko, tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä aikataulua.