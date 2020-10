GAND, Belgique, 01 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biotalys NV, une entreprise de transformation alimentaire et de protection des cultures et des aliments, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu une subvention de recherche de 1,1 million d'euros de la part de Flanders Innovation & Entrepreneurship (VLAIO). Cette subvention s'étendra sur trois ans et soutiendra le développement des nouveaux bactéricides biologiques à base de protéines de la société, destinés à la gestion des maladies bactériennes des plantes.



Hilde Revets, CSO de Biotalys, a déclaré : « Nous sommes très heureux du soutien financier et de la reconnaissance de VLAIO, ainsi que de son engagement à continuer d'encourager l'entrepreneuriat et l'innovation en Belgique. Nous avons considérablement investi dans le développement de notre plateforme technologique afin de générer de nouvelles solutions innovantes de biocontrôle à base de protéines qui permettront de traiter les ravageurs et les maladies des plantes. Grâce à ce financement, nous pourrons accélérer nos activités de recherche et de développement portant sur nos solutions de biocontrôle à base de protéines avec des mécanismes d'action totalement nouveaux pour la gestion des maladies bactériennes des plantes, y compris les chancres, la pourriture brune des cabosses et les taches. »

Wim Ottevaere, CFO de Biotalys, a affirmé : « Les subventions de recherche représentent une source attrayante de financement non-dilutif pour notre société. Il s'agit de la deuxième subvention VLAIO que nous avons reçue cette année, démontrant sans ambiguïté le potentiel innovant de notre plateforme. Les maladies bactériennes causent des dommages importants aux denrées alimentaires et aux cultures dans le monde entier. Il est urgent de disposer de solutions innovantes et sûres, dotées d'une grande efficacité constante pour protéger les cultures et réduire le gaspillage alimentaire. Nous sommes fermement convaincus que notre programme de bactéricides biologiques a le potentiel de répondre à ces besoins et nous sommes impatients de poursuivre le développement de ce biocontrôle innovant. »

À propos de Biotalys