GHENT, Bélgica, Oct. 01, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Biotalys NV, uma empresa transformadora de alimentos e proteção de cultivos, anunciou hoje que recebeu uma bolsa de pesquisa de 1,1 milhão de euros da Flanders Innovation & Entrepreneurship (VLAIO). O financiamento irá ocorrer ao longo de três anos e irá apoiar o desenvolvimento de novos biobactericidas à base de proteínas da Empresa para a gestão de doenças bacterianas de plantas.



Hilde Revets, CSO da Biotalys, comentou: “Estamos muito satisfeitos com o apoio financeiro e reconhecimento da VLAIO, e com seu compromisso em continuar a estimular o empreendedorismo e a inovação na Bélgica. Investimos significativamente na criação da nossa plataforma tecnológica para gerar soluções novas e inovadoras de biocontrole à base de proteínas para tratar pragas e doenças de plantas. Com este financiamento poderemos acelerar nossas atividades de pesquisa e desenvolvimento de soluções de biocontrole à base de proteínas com mecanismos de ação completamente novos, para a gestão de doenças bacterianas de plantas, incluindo cancros, pragas e manchas.”

Wim Ottevaere, CFO da Biotalys, comentou: “As bolsas de pesquisa são uma interessante fonte de financiamento não diluente para a nossa empresa e esta é a segunda bolsa VLAIO que recebemos este ano, um claro exemplo do potencial inovador da nossa plataforma. As doenças bacterianas causam grandes danos aos alimentos e cultivos em todo o mundo e há uma necessidade urgente de soluções novas e seguras com alta eficácia consistente para proteger os cultivos e reduzir o desperdício dos alimentos. Acreditamos fortemente no potencial do nosso programa de biobactericida de atender a essas necessidades e estamos prontos para avançar ainda mais o desenvolvimento deste biocontrole inovador.”

