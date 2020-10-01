比利时根特, Oct. 01, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 力求变革的粮食和作物保护公司Biotalys NV今天宣布，公司已获得Flanders Innovation & Entrepreneurship（VLAIO）的110万欧元研究资助金。这笔拨款将在三年期间发放，支持该公司用于管控细菌性植物病害的新型蛋白质生物杀菌剂的开发。



Biotalys首席财务官Hilde Revets表示：“我们非常高兴能得到VLAIO的财政支持和认可，以及他们对继续在比利时激励创业和创新的承诺。我们在技术平台的建设上投入了大量资金，以生成新型基于蛋白质的创新性生物防治解决方案来治疗植物病虫害。这笔资金将使我们能够加速以蛋白质为基础的生物防治解决方案的研发活动。这类解决方案具有管控细菌性植物病害（包括溃疡病、枯萎病和黑斑病）的全新作用机制。”

Biotalys首席财务官Wim Ottevaere表示，“对于我们公司来说，研究资助是一个很有吸引力的非稀释性资助来源，这是我们今年收到的第二笔VLAIO资助，明确显示了我们平台的创新潜力。细菌疾病对世界各地的粮食和作物造成重大损害，人们迫切需要持续高效的新型安全解决方案，以保护作物和减少粮食浪费。我们坚信，我们的生物杀菌剂项目具备满足这些需求的潜力，我们期待着推动这种创新型生物防治技术取得进一步发展。”

关于Biotalys

Biotalys是一家快速成长并锐意变革的粮食和作物保护公司，致力于开发新一代基于蛋白质的生物防治解决方案，塑造可持续和安全粮食供应的未来。基于其开创性的技术平台，Biotalys开发了一系列有效且安全的产品，通过新颖的作用方式，应对从土壤到餐桌的整个价值链中关键的农作物病虫害。Biotalys将化学品的高性能特点及稳定性与生物制品的清洁安全性相结合，为作物收获之前及之后的不同应用提供理想的作物保护剂。在一项全球性蔬果田间试验中，Biotalys的主要生物农药BioFun-1针对灰霉菌和白粉菌等主要有害菌显示了稳定且高效的防治作用。该公司有望在2020年晚些时候提交注册文件，预计将于2022年在美国推出BioFun-1，随后将推向全球市场。Biotalys成立于2013年，从VIB（法兰德斯生物技术研究所）分拆而来，迄今为止已通过国际专业投资者筹集资金6100万欧元（6600万美元）。总部位于比利时根特的生物科技集群。更多信息参见 www.biotalys.com 。



