比利時根特, Oct. 01, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biotalys NV 是革命性的食品和作物保護公司，今天宣佈已獲得 Flanders Innovation & Entrepreneurship (VLAIO) 批出 110 萬歐元的研究資助。該資助將持續三年，以支持公司開發用於管理細菌性植物病害的新型蛋白質生物殺菌劑。



Biotalys 的科學總監 Hilde Revets 評論說：「我們很高興獲得 VLAIO 的經濟支持和認可，並感謝 VLAIO 對支持比利時的企業家和創新精神方面展現持續的承諾。我們一直大力投資於建構技術平台，以開發治療植物病蟲害的新型及創新蛋白質生物防治解決方案。這筆資金將讓我們可以加快對蛋白質生物防治解決方案的研究及開發活動，運用針對細菌性植物病害（包括潰瘍、枯萎和斑點）管理的全新作用機制。」

Biotalys 的財務總監 Wim Ottevaere 評論說：「研究資助是本公司很有吸引力的非稀釋性資金來源，而這是我們今年收到的第二筆 VLAIO 資助，盡顯本公司平台的創新潛力。細菌性病害對世界各地的食品及農作物造成重大損害，我們實在急需一致高效的新型及安全解決方案，藉此保護農作物及減少食物浪費。我們堅信 Biotalys 的生物殺菌劑計劃有潛力滿足這些需求，並期待進一步開發這項創新的生物防治解決方案。」

關於 Biotalys

Biotalys 是一家發展迅速且銳意變革的食品及農作物保護公司，致力開發新一代的蛋白質生物防治解決方案，從而為未來塑造可持續及安全的食品供應。憑藉其突破性技術平台，Biotalys 開發了一系列有效且安全的產品，其作用模式嶄新，可解決從土壤到碟上整個價值鏈的關鍵農作物害蟲及疾病問題。化學品的高效能特性與生物製品的清潔安全性及一致性相結合，可使其成為收割前後應用的理想農作物保護劑。在全球水果及蔬菜田間試驗中，Biotalys 的領先生物殺真菌劑 BioFun-1 對主要有害生物（如灰黴病菌 Botrytis cinerea 及白粉病表現出一致的高效成果。公司有望在 2020 年底提交註冊文件，以期在 2022 年在美國推出 BioFun-1，然後推出全球市場。Biotalys 成立於 2013 年，是法蘭德斯生物技術研究所 (VIB) 的分公司，迄今已從國際專業投資者籌集了 6,100 萬歐元（6,600 萬美元）。公司總部位於比利時根特的生物技術集中地。如欲了解更多資訊，請瀏覽： www.biotalys.com 。



