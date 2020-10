TORONTO, 01 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Oberon Capital Corporation (« Oberon ») a le plaisir d'annoncer que Mme Cheryl Stein a rejoint Oberon en tant que vice-présidente au développement des affaires. Cheryl se joint à Oberon, riche d’une longue carrière en tant que professionnelle de la collecte de fonds, incluant les six dernières années en tant que directrice des dons majeurs pour le Parti conservateur du Canada. Grâce à la vision stratégique de Cheryl, ainsi qu’à sa vaste expérience et sa compréhension approfondie du domaine du développement des donateurs, son ajout à l’équipe s’accorde naturellement avec la spécialisation d’Oberon dans le monde du financement par dons. En tant que fière résidente de Montréal, Cheryl sera responsable de l'expansion des activités d'Oberon à travers le Canada, en mettant un accent particulier sur la région du Québec.

Cheryl détient une maîtrise en gestion et développement organisationnel, un certificat de maîtrise en « coaching basé sur des preuves » (Evidence Based Coaching) de l’université Fielding de Santa Barbara, en Californie, et un baccalauréat en littérature anglaise de l’université McGill à Montréal, au Québec.

À propos d’Oberon

Oberon est un leader dans l'organisation de financements par dons accréditifs, ayant facilité le don de plus de 900 millions de dollars, en plus de 250 financements, et avec plus de 150 émetteurs. Oberon travaille avec la communauté du courtage pour organiser la souscription, le don et la vente d'actions accréditives à des investisseurs institutionnels du monde entier.

Le financement par dons accréditifs est passé d’une source possible de capital d’exploration et de développement à une source importante et essentielle de capital pour les entreprises au premier plan des découvertes et du développement qui soutiennent à long terme la santé économique des industries des ressources minérales et énergétiques du Canada.

Grâce au financement par dons, Oberon a permis à des philanthropes canadiens chevronnés d'accroître et d'accélérer l'impact de leur soutien aux organismes de bienfaisance enregistrés partout au Canada. Oberon est fier d'avoir aidé ses clients à faire des dons pour plus de 300 millions de dollars au cours de la dernière décennie.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Cheryl Stein

Vice-présidente au développement des affaires

514-726-6665

cheryl.stein@oberoncapcorp.com