BASKING RIDGE, N.J., Oct. 01, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A partir de hoy, los clientes de Verizon Fios tendrán aún más opciones en cuanto a contenido en español, con más de 400 horas de contenido de video bajo demanda (VOD, por sus siglas en inglés) de los principales canales en español, que incluyen: RCN Nuestra Tele, Antena 3, ¡HOLA! TV, Sur Perú y Canal Sur. El nuevo contenido VOD se ofrecerá sin costo adicional para los clientes actuales de Verizon Fios suscritos a un paquete de televisión en español.



“En Verizon estamos comprometidos a proporcionar contenido relevante para nuestra diversa base de clientes, en su idioma y cultura”, dijo Erin McPherson, directora de contenido de Verizon Consumer Group. “Celebramos la diversidad y las contribuciones de la comunidad hispana todos los días, brindándole a nuestros clientes acceso a contenido relevante y a historias de su interés, incluyendo contenido premium en música y entretenimiento, con programación atractiva de diversas cadenas como telenovelas, programas de entrevistas y programas de juegos”.

Contenido culturalmente relevante de canales líderes

La nueva línea de contenido de video bajo demanda gratuito incluye los programas favoritos de diferentes países, incluyendo: “La Hija del Mariachi” y “Secretos del Paraíso” de Nuestra Tele, el programa de entrevistas “El Hormiguero” de Antena 3, el programa diario de noticias de celebridades “La Hora ¡HOLA!” de ¡HOLA! TV, y la clásica telenovela “Encantadoras” de Canal Sur. El video bajo demanda estará disponible para los siguientes canales a partir del 1 de octubre:

RCN Nuestra Tele: La prestigiosa emisora ​​colombiana ofrece novelas de clase mundial, reconocidos programas de noticias y contenido de entretenimiento general, además de derechos exclusivos para la liga de fútbol profesional de Colombia.

La prestigiosa emisora ​​colombiana ofrece novelas de clase mundial, reconocidos programas de noticias y contenido de entretenimiento general, además de derechos exclusivos para la liga de fútbol profesional de Colombia. Antena 3 : Del grupo líder de medios de España, Atresmedia, ofrece series de renombre internacional, los mejores concursos, noticias de última hora y entretenimiento para toda la familia.

: Del grupo líder de medios de España, Atresmedia, ofrece series de renombre internacional, los mejores concursos, noticias de última hora y entretenimiento para toda la familia. ¡HOLA! TV: Lo mejor de la revista ¡HOLA! adaptada para televisión que perfila la vida de celebridades, moda y la realeza.

Lo mejor de la revista ¡HOLA! adaptada para televisión que perfila la vida de celebridades, moda y la realeza. Sur Perú: Contenido de la emisora líder ​​de Perú, incluye contenido de entretenimiento general de las cadenas mejor calificadas en Perú.

Contenido de la emisora líder ​​de Perú, incluye contenido de entretenimiento general de las cadenas mejor calificadas en Perú. Canal Sur: La “Super Estación” latinoamericana ofrece una mezcla del mejor contenido que América Latina tiene para ofrecer.



Los clientes de Verizon Fios pueden acceder al nuevo contenido VOD en español a través de la opción On Demand en el menú de su decodificador.

Para obtener más información sobre Verizon Fios y cómo registrarse, visite https://www.verizon.com/home/international-programming/ .

