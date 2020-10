Tallinna Kaubamaja Grupp AS avaldas 20.07.2020 börsiteate, milles teatas Tallinna Kaubamaja Grupi restruktureerimisest ja tütarettevõtjate asutamisest. Käesolevaga anname ülevaate nimetatud restruktureerimise seisust ja teatame tütarettevõtja KIA Auto AS juhatuse liikme volituste pikendamisest uueks ametiajaks.

Selver AS ja ABC Supermarkets AS ühinemine

Kooskõlas 20.07.2020 börsiteates avaldatuga on Selver AS (ühendav ühing) ja ABC Supermarkets AS-i (ühendatav ühing) ühinemisotsused vastu võetud 21.08.2020 ning ühinemine kanti äriregistrisse 01.10.2020.

Vastavalt 20.07.2020 sõlmitud ühinemislepingule on ABC Supermarkets AS-i õigusjärglaseks Selver AS ning kogu ABC Supermarkets AS-i vara anti ühinemise kandmisega äriregistrisse tervikuna üle Selver AS-ile. Ühinemisega seoses ABC Supermarkets AS kustutati täna äriregistrist. Järgnevalt viiakse järk-järgult Comarketi 16 kauplust üle Selveri kaubamärgi alla. Solaris Toidupood jätkab endiselt tegutsemist Solaris Toidupoe kaubamärgi all ning Delice kaubamärki kandvad kaks kauplust Viimsis ja Pärnus jätkavad Delice kaubamärgi all.

Kosmeetika hulgi- ja jaemüügi eraldamine

Vastavalt 20.07.2020 börsiteatele oleme tänaseks läbi viinud OÜ TKM Beauty jagunemise eesmärgiga muuta kosmeetika jaekaubandusega tegeleva OÜ TKM Beauty Eesti tegevus sõltumatuks vastava valdkonna hulgikaubandusest (OÜ-st TKM Beauty).

Vastavalt 27.07.2020 sõlmitud jagunemiskavale andis OÜ TKM Beauty (jagunev ühing) jagunemisega OÜ TKM Beauty Eesti osa üle omandavale ühingule, milleks on jagunemise käigus, 03.09.2020, asutatud OÜ TKM Beauty Holding. 22.09.2020 sõlmisid OÜ TKM Beauty Eesti ja OÜ TKM Beauty Holding ühinemislepingu, millega OÜ TKM Beauty Eesti (ühendav ühing) ühendab endasse OÜ TKM Beauty Holding (ühendatav ühing). Ühinemise tulemusel jääb alles OÜ TKM Beauty Eesti, mille ainuosanikuks saab Tallinna Kaubamaja Grupp AS. Ühinemise registreerimine äriregistris leiab aset tõenäoliselt novembris 2020.

KIA Auto Aktsiaselts juhatuse liikme volituste pikendamine

Tallinna Kaubamaja Grupp AS tütarettevõtja KIA Auto AS nõukogu otsustas pikendada juhatuse liikme volitusi. Nõukogu otsusel jätkab juhatuse liikmena Sven Litvinov, tema volitusi pikendati uueks 3-aastaseks ametiajaks kuni 31.10.2023.

Raul Puusepp

Juhatuse esimees

Tel 731 5000