BRAMPTON, Ontario, 01 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- MSSP Alert, publié par After Nines Inc., classe IT Weapons, une division de Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée (Konica Minolta), parmi les 250 meilleurs fournisseurs de services de sécurité gérés de 2020 ( http://www.msspalert.com/top250 ).

Ce palmarès honore les meilleurs fournisseurs de services de sécurité gérés, de détection et réponse gérées et de centre des opérations de sécurité à la demande au monde.

Le classement est établi d’après un sondage réalisé auprès des lecteurs de MSSP Alert et la couverture médiatique globale des fournisseurs de services de sécurité gérés sur le site. Ce quatrième palmarès annuel s’est élargi par rapport à 2019 (200 fournisseurs) et à 2018-2017 (100 fournisseurs), reflétant la croissance continue du lectorat de MSSP Alert.

« Le principe directeur de notre entreprise consiste à garder nos clients en sécurité afin qu’ils puissent se concentrer sur leurs activités principales, indique Ted Garner, président d’IT Weapons. C’est notre priorité même en cette période d’incertitude, et nous sommes très fiers d’être nommés parmi les meilleurs fournisseurs de services de sécurité gérés par les experts de MSSP Alert. Cela nous prouve que nos efforts n’ont pas été en vain. »

« After Nines Inc. et MSSP Alert félicitent IT Weapons pour s’être taillé une place dans le palmarès de cette année, déclare Amy Katz, directrice générale d’After Nines Inc. Malgré la pandémie, les lauréats de cette année continuent d’élargir leurs activités, d’atténuer les risques pour leurs clients et de protéger des actifs numériques dans le monde entier. »

Voici quelques faits saillants des recherches de MSSP Alert :

Croissance des revenus des fournisseurs de services de sécurité gérés : En moyenne, les lauréats prévoyaient des revenus de 19,15 millions de dollars en 2020, une hausse de 16 % par rapport aux 16,47 millions de dollars de 2019.

Géographie : Les sièges sociaux des lauréats se trouvent dans 25 pays différents, alors qu’ils étaient répartis dans 19 pays en 2019.

Profits : 84 % des fournisseurs interrogés s’attendent à réaliser des profits durant l’exercice 2020.

Centres des opérations de sécurité : 67 % des répondants ont un centre interne, 24 % ont un modèle hybride, 6 % utilisent le centre d’un fournisseur externe, et 3 % réévaluent actuellement leur stratégie.

Tendances des cyberattaques : Les types de cyberattaque les plus fréquents visant la clientèle des fournisseurs de services de sécurité gérés en 2020 sont le hameçonnage (95 %), l’exploitation des vulnérabilités (76 %) et les rançongiciels (69 %).

Solutions de cybersécurité : Signe de la fragmentation continue du marché, les répondants font affaire avec 129 fournisseurs de matériel, de logiciels, d’infonuagique et de services différents, une augmentation par rapport aux 95 fournisseurs de 2019.

Regroupements d’entreprises : Les fusions, les acquisitions et les investissements en capital privé continuent d’augmenter dans le secteur de services de sécurité gérés. Depuis l’an dernier, 20 ententes concernant des lauréats ont reçu une importante couverture médiatique.



Le palmarès des 250 meilleurs fournisseurs de services gérés et la recherche à l’appui ont été supervisés par Joe Panettieri, tsar du contenu (@JoePanettieri). Le palmarès et le rapport sont accessibles à http://www.msspalert.com/top250 .

Au sujet d’After Nines Inc.

After Nines Inc. donne des conseils intemporels en matière de TI à ses partenaires stratégiques et aux professionnels de la sécurité des TI au moyen de ChannelE2E ( www.ChannelE2E.com ) et de MSSP Alert ( www.MSSPAlert.com ). ChannelE2E traite de chaque étape du parcours des fournisseurs de services de TI, du début à la fin. MSSP Alert est la ressource mondiale en ce qui a trait aux fournisseurs de services de sécurité gérés.

Pour obtenir de l’information sur les commandites, communiquez avec Amy Katz, directrice générale d’After Nines Inc., à Amy@AfterNines.com.

Si vous avez des questions sur le contenu ou la rédaction, communiquez avec Joe Panettieri, tsar du contenu, à Joe@AfterNines.com.

Au sujet d’IT Weapons

IT Weapons, une division de Konica Minolta, est un chef de file canadien des solutions infonuagiques sécurisées et des services de TI gérés. Faites confiance à IT Weapons : elle vous aidera à simplifier votre infrastructure technologique et à transformer votre entreprise grâce à ses programmes de sécurité et de conformité de premier ordre, doublés de son service à la clientèle primé. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.itweapons.com/fr/ et suivez IT Weapons sur les réseaux sociaux pour connaître les dernières nouvelles technologiques.

Twitter @ITWeapons, YouTube, LinkedIn et Facebook.

À propos de Konica Minolta

Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne le Milieu de travail de demain MC (www.reinventerletravail.ca). Elle propose une gamme complète de solutions qui tirent profit de la mobilité et des services infonuagiques et optimisent les opérations au moyen de processus documentaires automatisés. Sa division des services de TI offre divers services de stratégie et de soutien informatiques ainsi que différentes solutions de sécurité réseau dans l’ensemble des marchés verticaux. L’entreprise a été reconnue par Brand Keys 13 années consécutives comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions. Konica Minolta, Inc. figure à l’indice mondial de durabilité Dow Jones pour une 8e année consécutive. C’est en partenariat avec ses clients que l’entreprise donne forme aux idées et apporte une valeur ajoutée à la société. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.konicaminolta.ca et suivez Konica Minolta sur LinkedIn, YouTube, Facebook et Twitter (@KonicaMinoltaCA).

