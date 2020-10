• Instauration d'un nouveau partenariat avec SkyNRG, pionnier et leader mondial du carburant d'aviation durable

• Succès de son plan de durabilité actuel, qui a vu 80 % des membres adhérer au plan de réduction de l'empreinte carbone

• Optimisation axée sur la technologie, réduisant la consommation de carburant de 8 % en moyenne par vol depuis janvier 2020

LONDRES, 01 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- VistaJet, la première et l'unique compagnie mondiale d'aviation d'affaires, annonce aujourd'hui les progrès qu'elle a réalisés dans le cadre de sa promesse Durabilité de l'aviation, lancée en janvier dans le but de réduire rapidement et considérablement son empreinte carbone et d'explorer tous les moyens d'atteindre des niveaux plus élevés de durabilité. La société annonce également un partenariat de premier plan avec SkyNRG , pionnier et leader mondial du carburant d'aviation durable (SAF).

L'industrie du SAF a fait des progrès depuis sa création, mais la disponibilité de carburants durables pour les avions à réaction reste limitée pour des raisons financières, techniques et réglementaires. Le transport aérien étant centré sur les plaques tournantes et les 20 aéroports les plus fréquentés au monde traitant près d'un cinquième de l'ensemble du trafic aérien de passagers, cela devrait faciliter l'adoption de la nouvelle source d'énergie par les opérateurs*. Cependant, dix ans après leur introduction, il n'y a qu'un petit nombre de plaques tournantes dans le monde où du biokérsène durable est disponible et il ne représente toujours que moins de 0,1 % de la consommation totale de carburant d'aviation.

En tant que mesure fondamentale pour accroître davantage la durabilité, VistaJet a signé un nouveau partenariat avec SkyNRG, offrant à tous les clients de VistaJet dans le monde un accès à du carburant d'aviation durable. Cette initiative favorisera des réductions substantielles des émissions de carbone dans l'aviation et rendra la demande et la disponibilité plus stables dans le monde entier. Le partenariat avec SkyNRG offrira aux clients de VistaJet la solution la plus durable, la plus rentable et la plus évolutive pour décarboniser leurs vols, tout en contribuant à accroître l'adoption dans l'ensemble du secteur.

En tant que composante essentielle du programme Durabilité de l'aviation, VistaJet a entrepris un audit de ses émissions de gaz à effet de serre (GES) avec South Pole , développeur de projets primé et fournisseur mondial de solutions d'action pour le climat. À l'occasion de la Semaine du climat NYC, VistaJet présente la première mise à jour sur les progrès réalisés concernant ses huit piliers de durabilité, et les principales conclusions sont les suivantes :

Programme de compensation carbone de VistaJet : depuis l'introduction de l'engagement Durabilité dans l'aviation, 80 % des membres de VistaJet ont choisi de compenser leurs émissions liées à la consommation de carburant en investissant dans des crédits de carbone certifiés dans le monde entier. Cette étape significative a déjà permis à VistaJet, avec l'aide de South Pole, de compenser près de 100 000 tonnes de CO2 (tCO2)** au nom de ses clients, soit l'équivalent de plus de 21 600 voitures de tourisme roulant pendant un an ou de plus de 12,7 milliards de smartphones chargés***. En outre, par le biais du SEQE de l'UE, les émissions de tous les vols entre pays européens seront compensées d'ici avril 2021, soit un total de 21 500 tCO2 entre janvier et août 2020. Carburant d'aviation durable : la principale source d'émissions de la marque VistaJet est le carburant d'aviation, qui représente 89 % des émissions totales de GES , et comprend les émissions provenant de la production, du traitement, de la livraison et de la combustion de carburant d'aviation. Bien que la compensation réduise indirectement l'empreinte carbone, l'utilisation d'un carburant avec une plus faible intensité carbone réduirait considérablement et directement les émissions de l'industrie. Dans sa forme pure, l'utilisation du SAF peut réduire les émissions de carbone jusqu'à 85 % par rapport au kérosène conventionnel. Le nouveau plan innovant de VistaJet garantira la disponibilité de SAF sûr (acheté et livré par SkyNRG auprès de la raffinerie de World Energy) pour ses clients dans le monde entier, soutenant l'adoption rapide de cette solution énergétique d'une importance cruciale. Les avions les plus avancés sur le plan technologique : grâce au modèle de flotte partagée de VistaJet, moins d'avions sont construits et cela permet une utilisation plus élevée de chaque jet existant. L'infrastructure mondiale de VistaJet permet également de réduire les vols de repositionnement. En outre, la jeune flotte de la société est dotée de la dernière technologie pour les vols les plus efficaces et assure une meilleure consommation de carburant que les avions plus anciens. Les nouveaux appareils Global 7500 de sa flotte sont les avions les plus technologiquement avancés disponibles aujourd'hui. Ces avions ont été conçus en tenant compte de l'environnement, y compris avec leurs nouveaux moteurs GE Passport qui émettent moins de bruit et consomment environ 2,5 litres de carburant en moins par unité fonctionnelle, et encore moins pour certaines missions de longue portée. Leurs ailes transsoniques à haute vitesse diminuent la résistance à l'air, réduisant encore davantage la consommation de carburant et les émissions. Technologie de réduction de la consommation de carburant : VistaJet Ltd a lancé un programme complet visant à automatiser l'optimisation des vols et la gestion de la flotte mondiale. En investissant dans la technologie de l'IA et l'apprentissage automatique, la société travaille sur des algorithmes d'établissement d'itinéraires prédictifs afin de minimiser les vols de convoyage et de réduire la consommation de carburant. À ce jour, grâce au système de gestion de vol FLIGHTKEYS 5D, la société a été en mesure d'optimiser l'itinéraire, le niveau et la vitesse afin de réduire la consommation de carburant de 8 % par vol. L'automatisation renforcée du système permet aux répartiteurs de VistaJet d'accroître l'efficacité de la replanification des vols, tandis que l'optimisation 3D dans l'espace aérien encombré a minimisé les risques de problèmes et de retards liés aux créneaux. Système de réservation économe en carburant : la réservation au moins une semaine à l'avance aide à améliorer davantage la gestion de la flotte, réduisant la consommation de carburant inutile. Le programme de réservation anticipée peut permettre aux membres de VistaJet de bénéficier d'une remise sur leurs tarifs et est disponible en option pour les nouveaux contrats. Les clients plus flexibles dans leur choix de l'aéroport de départ ont déjà aidé à réduire les déplacements autour des aéroports de Londres de 20 % en 2019, économisant ainsi plusieurs tonnes de CO2. Formation de partenariats avec des leaders du développement durable : VistaJet s'associe à des sociétés neutres en carbone dans la mesure du possible et a mis en œuvre de nouvelles exigences pour tous les partenaires d'achat, y compris l'accréditation de durabilité pour les tiers dans tous les services de l'entreprise. En outre, plus de 100 fournisseurs de marchandises vendues à bord ont été invités à proposer des produits plus durables. Produits durables à bord : VistaJet a supprimé plus de 90 % des articles à usage unique à bord de sa flotte et les a remplacés par des alternatives durables. Parmi ces exemples, on peut citer les produits d'emballage utilisant de l'amidon qui se biodégradent complètement en un an, le remplacement des brosses à dents en plastique par des produits en bambou, l'approvisionnement en détergents et produits de nettoyage à faible impact et l'adoption de produits de beauté conditionnés dans des emballages en verre. En outre, les repas sont servis sur de la vaisselle en porcelaine et en cristal, disponible à bord depuis de nombreuses années. Passage à l'électricité renouvelable au sol : l'audit approfondi de la société a permis à VistaJet d'identifier l'empreinte carbone de ses opérations et de ses bureaux dans le monde entier afin de cibler de nouvelles opportunités et priorités en matière de réduction des émissions de GES. La consommation d'électricité représente notamment 24 % des émissions totales des bureaux VistaJet. Afin de réduire ces niveaux, VistaJet a adopté l'électricité issue de sources renouvelables pour deux de ses plus grands bureaux et évalue des solutions pour les autres. Les autres programmes comprennent d'encourager l'utilisation d'un vélo pour se rendre au travail et la localisation flexible du lieu de travail afin de réduire les émissions des employés.

Prochaines étapes pour l'industrie : l'appel à l'action de VistaJet

Bien que l'aviation privée joue un rôle relativement limité dans le paysage mondial des émissions de carbone, produisant environ 0,04 %*** de l'ensemble des émissions de CO2 d'origine humaine, la demande de déplacements augmente, malgré une baisse de la demande des passagers cette année en raison de la pandémie de COVID-19.

Alors que les acteurs de l'industrie aéronautique ont commencé à discuter sur plusieurs fronts avec les régulateurs, les leaders de l'aviation ne peuvent pas attendre et doivent ouvrir la voie en investissant dans toutes les solutions robustes disponibles pour mener la transition vers zéro carbone. VistaJet s'est engagée à réduire son empreinte environnementale et à influencer un changement positif grâce à l'innovation. Thomas Flohr, fondateur et président de VistaJet, a déclaré : « VistaJet s'engage à améliorer l'aviation. Aujourd'hui, cela implique de changer notre façon de travailler, pour profiter non seulement à nos clients, mais aussi à l'ensemble de la communauté mondiale. Dans cet esprit, j'espère que nos partenaires et pairs de l'aviation privée feront de même, en travaillant en collaboration pour accélérer le changement, car c'est la seule façon pour cette industrie fragmentée d'assumer la pleine responsabilité de la santé à long terme de la planète. Outre l'adhésion aux mesures du marché et l'amélioration des infrastructures existantes, il est essentiel d'améliorer les procédures opérationnelles et de développer de nouvelles innovations technologiques. Nous envisageons l'avenir avec optimisme, et nous sommes convaincus qu'ensemble, nous pouvons transformer l'aviation d'affaires pour le bien à long terme. »

Jennifer Farquhar | VistaJet | press@vistajet.com

Pour plus d'informations sur la promesse de durabilité de VistaJet, sa priorité consistant à réduire son empreinte carbone de manière significative et rapide, et pour télécharger le livre blanc Durabilité dans l'aviation, rendez-vous sur vistajet.com/sustainability .

* https://www.weforum.org/agenda/2019/08/carbon-neutral-flying/

** Entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2020

*** https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator

**** L'industrie aéronautique mondiale génère environ 2 % des émissions de CO2 d'origine humaine totale dans le monde. La part actuelle de l'aviation privée dans l'empreinte carbone mondiale de l'industrie aéronautique est de 2 %, soit 0,04 % des émissions totales.

