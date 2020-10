• Anuncia nova parceria com a SkyNRG, pioneira e líder global em combustível de aviação sustentável

• Sucesso do seu atual plano de sustentabilidade, que obteve a adesão de 80% dos membros para a redução da pegada de carbono

• Otimização liderada pela tecnologia, com a redução do consumo de combustível de 8% em média por voo desde janeiro de 2020

LONDRES, Oct. 01, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A VistaJet, a primeira e única empresa global de aviação executiva, divulgou hoje o progresso do seu compromisso de Sustentabilidade na Aviação, iniciado em janeiro de 2020, para reduzir rápida e significativamente sua pegada de carbono e explorar todas as rotas para níveis mais elevados de sustentabilidade. A empresa anunciou também uma parceria líder de mercado com a SkyNRG , pioneira e líder global em combustível para aviação sustentável (SAF).

A indústria SAF tem tido avanços desde o seu início, mas a disponibilidade de combustíveis sustentáveis para aviões a jato ainda é limitada por motivos financeiros, técnicos e regulatórios. Com as viagens aéreas centradas em torno de hubs e os 20 aeroportos mais movimentados do mundo sendo responsáveis por quase um quinto de todo o tráfego aéreo de passageiros, isso deve facilitar a adoção plena da nova fonte de energia pelos operadores*. No entanto, uma década após a sua introdução, existem apenas algumas plataformas a nível mundial onde o combustível de biojato sustentável está disponível, ou seja, menos de 0,1% do consumo total de combustível da aviação.

Como passo fundamental para aumentar ainda mais a sustentabilidade, a VistaJet fez uma nova parceria com a SkyNRG, oferecendo a todos os clientes da VistaJet em todo o mundo acesso a combustível para aviação sustentável. Essa parceria irá promover reduções substanciais das emissões de carbono na aviação, e aumentar a procura e disponibilidade estáveis em todo o mundo. A parceria com a SkyNRG oferece aos clientes da VistaJet a solução mais sustentável, econômica e escalável para descarbonização dos voos, ajudando a aumentar a adoção em todo o setor.

Como componente central do programa Sustentabilidade na Aviação, a VistaJet realizou uma auditoria de emissões de gases de efeito estufa (GEE) com a South Pole , desenvolvedora premiada de projetos e fornecedora global de soluções de ação climática. Para coincidir com a Semana do Clima de Nova York, a VistaJet divulgou o primeiro progresso nos seus oito pilares de sustentabilidade, e as principais conclusões são as seguintes:

Programa de Compensação de Carbono da VistaJet — Desde a introdução do compromisso de Sustentabilidade na Aviação, 80% dos membros da VistaJet optaram por compensar suas emissões relacionadas ao uso de combustível por meio de investimentos em créditos de carbono certificados em todo o mundo. Este passo significativo permitiu que a VistaJet, com a ajuda da South Pole, obtivesse a compensação de quase 100.000 toneladas de CO2 (tCO2)** em nome dos seus clientes — o equivalente a mais de 21.600 veículos de passageiros conduzidos por um ano ou mais de 12,7 bilhões de smartphones carregados***. Além disso, através do EU ETS, as emissões de todos os voos entre países europeus serão compensadas até abril de 2021, com um total entre janeiro e agosto de 2020 de 21.500 tCO2. Combustível para Aviação Sustentável — A principal fonte de emissão da marca VistaJet é o combustível para aviação, representando 89% das emissões totais de GEE, e compreendendo emissões provenientes da produção, processamento, entrega e combustão de combustível para aviação. Embora a compensação indireta reduza a pegada de carbono, o uso de um combustível com menor intensidade de carbono reduziria significativa e diretamente as emissões da indústria — na sua forma pura, o uso de SAF pode reduzir as emissões de carbono em até 85% em comparação com o combustível de jato convencional. O novo plano inovador da VistaJet garantirá a disponibilidade de SAF para seus clientes em todo o mundo — comprado e entregue pela SkyNRG na refinaria da World Energy — apoiando a rápida adoção desta solução energética de importância crucial. Maioria das Aeronaves Tecnologicamente Avançadas — O modelo de frota compartilhada da VistaJet reduz o número de aeronaves sendo produzidas e permite uma maior utilização de cada jato existente. A infraestrutura global da VistaJet também permite uma redução no reposicionamento de voos. Além disso, a nova frota da empresa se beneficia da mais recente tecnologia que permite um voo mais eficiente e garante uma melhor queima de combustível do que as aeronaves mais antigas. Sua nova frota Global 7500 é a aeronave tecnologicamente mais avançada disponível hoje. A aeronave foi fabricada com um design focado no meio ambiente, com os novos motores GE Passport que emitem menos ruído e consomem aproximadamente 2,5 litros de combustível por unidade funcional - e ainda menos em algumas missões de longo alcance. Sua asa transônica de alta velocidade reduz o arrasto, reduzindo ainda mais a queima de combustível e as emissões. Tecnologia de Redução do Consumo de Combustível — A VistaJet Ltd lançou um programa abrangente para automatizar a otimização de voos e o gerenciamento global da frota. Através do investimento em IA e tecnologia de aprendizado de máquina, a empresa está trabalhando em algoritmos de rotas preditivas para minimizar os ferry flights e reduzir o consumo de combustível. Com a utilização do sistema de gestão de voos FLIGHTKEYS 5D, até o momento, a empresa conseguiu otimizar a rota, o nível e a velocidade para reduzir o consumo de combustível em 8% por voo. A automação intensificada do sistema permite que os despachantes operacionais de voos da VistaJet aumentem a eficiência no replanejamento dos voos, e a otimização 3D no espaço aéreo congestionado minimiza a possibilidade de problemas e atrasos nos slots. Sistema de Reserva Eficiente em Combustível — Uma reserva com pelo menos uma semana de antecedência ajuda a melhorar ainda mais o gerenciamento da frota, reduzindo a queima desnecessária de combustível. Para os membros da VistaJet, o programa de reserva antecipada pode resultar em descontos de tarifas, sendo uma opção disponível para novos contratos. Os clientes que são mais flexíveis na seleção de aeroportos da cidade de partida já ajudaram a reduzir a movimentação em torno dos aeroportos de Londres em 20% em 2019, com uma redução de várias toneladas de CO2. Parceria com Líderes em Sustentabilidade — A VistaJet faz parcerias com empresas neutras em carbono sempre que possível e implementou novos requisitos para todos os parceiros de compras, incluindo a acreditação de sustentabilidade para terceiros em todos os departamentos da empresa. Além disso, mais de 100 fornecedores de estoque de bordo foram contatados para introduzir produtos mais sustentáveis. Produtos Sustentáveis em Voo — A VistaJet removeu mais de 90% dos itens de uso único em toda a sua frota, e substituiu os itens de bordo por alternativas sustentáveis. Alguns exemplos são: produtos com embalagens com amido, completamente biodegradáveis em um ano; substituição de escovas de dentes plásticas por escovas de bambu; detergentes e produtos de limpeza de baixo impacto; produtos de beleza com embalagens de vidro. Além do serviço de refeições em porcelana e cristal, disponíveis a bordo há muitos anos. Mudança para Eletricidade Renovável em Terra — A ampla auditoria da empresa permitiu à VistaJet identificar a pegada de carbono das suas operações e escritórios em todo o mundo, a fim de definir novas oportunidades e prioridades de redução de GEE. O consumo de eletricidade representa 24% das emissões totais especificamente para os escritórios da VistaJet. Para diminuir esses níveis, a VistaJet adotou o fornecimento de eletricidade de fontes renováveis em dois de seus maiores escritórios, e está avaliando soluções para os outros. Outros projetos, como ciclo de trabalho e trabalho em local flexível, estão sendo implementados com o objetivo de diminuir as emissões dos funcionários.

Próximos Passos para a Indústria: Convite para Ação da VistaJet

Embora a aviação executiva tenha um papel relativamente limitado no panorama global das emissões de carbono, produzindo cerca de 0,04%*** de todas as emissões de CO2 criadas pelo homem, a procura de mobilidade está aumentando, apesar de ter havido um declínio na demanda dos passageiros este ano devido à pandemia da COVID-19.

Embora o setor da aviação tenha dado início às discussões em várias frentes com os reguladores, os líderes da aviação não podem esperar e devem liderar o caminho investindo em todas as soluções robustas e disponíveis para impulsionar a transição para o carbono zero. A VistaJet se dedica a reduzir sua pegada ambiental e a influenciar a mudança positiva através da inovação. Thomas Flohr, Fundador e Presidente da VistaJet, disse: “A VistaJet está empenhada em aprimorar a aviação. Hoje em dia, isso significa mudar a forma como operamos, para beneficiar não apenas nossos clientes, mas toda a comunidade global. Com esse pensamento, espero que os nossos parceiros e colegas da aviação executiva façam o mesmo, trabalhando em conjunto para acelerar a mudança, uma vez que esta é a única forma de a indústria fragmentada assumir plena responsabilidade pela saúde do planeta a longo prazo. Além de aderir a medidas com base no mercado e melhorar as infraestruturas existentes, a melhoria dos procedimentos operacionais e desenvolvimento de novas inovações tecnológicas são essenciais. Somos otimistas em relação ao futuro e acreditamos que juntos poderemos transformar a aviação executiva para o bem de todos a longo prazo.”

Para obter mais informações sobre a promessa de sustentabilidade da VistaJet, sua prioridade em reduzir a pegada de carbono rápida e significantemente, e baixar o whitepaper Sustentabilidade na Aviação, visite vistajet.com/sustainability .

* https://www.weforum.org/agenda/2019/08/carbon-neutral-flying/

** Entre 1 de janeiro de 2020 e 30 de junho de 2020

*** https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator

**** Indústria global da aviação produz cerca de 2% de todas as emissões de CO2 no mundo produzidas pelo homem. A participação atual da aviação executiva na pegada de carbono global da indústria da aviação é de 2% — portanto, 0,04% das emissões totais.

