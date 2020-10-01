•与可持续航空燃料领域全球领先企业SkyNRG建立新的合作伙伴关系
•其当前可持续发展计划取得成功，已有80%的会员加入计划以减少碳足迹
•以技术为主导的优化，自2020年1月以来将每次飞行的燃料消耗平均降低8%
伦敦, Oct. 01, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 首家也是唯一一家全球商务航空公司VistaJet今天宣布该公司2020年1月推出的航空可持续发展承诺取得的进展。这项承诺旨在以快速和有意义地方式减少其碳足迹，并探索实现更高水平可持续发展的所有途径。公司还宣布与可持续航空燃料（SAF）全球领先企业SkyNRG建立市场领先的合作伙伴关系。
SAF行业自出现以来已取得进展，但由于财政、技术和监管方面的原因，喷气式飞机可获得的可持续燃料仍然有限。航空旅行以航空枢纽为中心并且全球20个最繁忙机场处理近五分之一的全球航空乘客量，因此，应该更加便于运营商全面采用新能源*。然而，在推出十年后，全球范围内只有少数几个航空枢纽提供可持续生物喷气燃料，在航空燃料总消耗量中的占比仍处于0.1%以下。
作为进一步提高可持续性的一项根本性举措，VistaJet与SkyNRG签定了一项新的合作伙伴关系，为世界各地的VistaJet所有客户提供可持续航空燃料。这将促进航空碳排放的大幅减少，并增加世界各地可持续航空燃料的稳定需求以及供应。与SkyNRG合作将为VistaJet客户提供最具可持续性、成本效益和可扩展的解决方案，以实现航班脱碳，同时有助于促进整个行业采用可持续航空燃料。
作为航空可持续发展计划的一个核心组成部分，VistaJet与屡获殊荣的项目开发商、全球气候行动解决方案提供商South Pole进行了温室气体（GHG）排放审计。为配合纽约气候周活动，VistaJet针对其八大可持续发展支柱进行了首次最新进展情况通报，主要结果如下：
本行业的后续步骤：VistaJet的行动呼吁
私人航空在全球碳排放中的影响相对有限，在人为二氧化碳排放中仅占约0.04%****，但尽管全球新冠肺炎疫情造成今年乘客需求下降，人们对出行的需求始终在不断增加。
虽然航空业已开始在多个方面与监管机构进行讨论，但航空领域的领导者不能等待，而是必须率先行动，通过投资所有现有的、完善的解决方案来推动向零碳的转型。VistaJet致力于减少其环境足迹，并通过创新带来积极改变。VistaJet创始人及董事长Thomas Flohr表示：“VistaJet致力于为航空业带来改善。今天，这意味着改变我们的经营方式，不仅让我们的客户受益，而且惠益整个国际社会。本着这一精神，我希望我们的私人航空合作伙伴和同行也能采用同样的做法，共同努力以加快变革，因为这是零散型行业全面承担起地球长期健康责任的唯一途径。除了坚持以市场为基础的措施和改善现有基础设施外，改进业务程序和开发更多的技术创新也至关重要。我们对未来持积极乐观态度，相信我们通过协作能够为商务航空业带来改变，以实现长远利益。”
资讯
Jennifer Farquhar | VistaJet | press@vistajet.com
编者注
要进一步了解VistaJet的可持续发展承诺和该公司通过有意义的快速方式减少碳足迹的优先事项，以及下载航空可持续发展白皮书，请访问vistajet.com/sustainability。
* https://www.weforum.org/agenda/2019/08/carbon-neutral-flying/
** 2020年1月1日至2020年6月30日
***https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator
****全球航空业产生的二氧化碳占全球人为排放总量的2%左右。在航空业全球碳足迹中私人航空业占比为2%，在总排放量中占0.04%。
关于VistaJet
VistaJet是首家也是仅有的一家全球商务航空公司。VistaJet拥有70多架银红相间的公务喷气式飞机，为企业、政府和私人客户提供通达187个国家的服务，覆盖全球96%的地区。创办于2004年的这家公司率先推出了一种创新型的商业模式，可以让客户使用整个机队，并按飞行时长计费，无需承担飞机产权相关的责任及资产风险。加入VistaJet标志性计划的会员客户可获得该公司中长程喷气机机队飞行时数的定制订购服务，随时飞往世界任何地方。
VistaJet是Vista Global Holding集团旗下企业。该集团是全球第一个私人航空生态系统，通过将众多独特企业整合在一起，提供轻资产解决方案，覆盖商务航空所有重要领域的服务。关于VistaJet的更多信息和资讯，请访问vistajet.com
VistaJet Limited是一家欧洲航空公司，根据马耳他航空运营许可证第MT-17号运营9H注册飞机。该公司在马耳他注册，公司注册号为C 55231。VistaJet及其子公司不是美国的航空公司。由VistaJet所有并在美国注册的飞机均由持有相关执照的美国航空公司运营，包括XOJET Aviation LLC。
公告附图可查看https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/54939574-b614-46db-89c2-c7e033d7c6a5
VistaJet Ltd
Luga, MALTA
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