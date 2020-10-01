•与可持续航空燃料领域全球领先企业SkyNRG建立新的合作伙伴关系

•其当前可持续发展计划取得成功，已有80%的会员加入计划以减少碳足迹

•以技术为主导的优化，自2020年1月以来将每次飞行的燃料消耗平均降低8%

伦敦, Oct. 01, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 首家也是唯一一家全球商务航空公司VistaJet今天宣布该公司2020年1月推出的航空可持续发展承诺取得的进展。这项承诺旨在以快速和有意义地方式减少其碳足迹，并探索实现更高水平可持续发展的所有途径。公司还宣布与可持续航空燃料（SAF）全球领先企业 SkyNRG 建立市场领先的合作伙伴关系。

SAF行业自出现以来已取得进展，但由于财政、技术和监管方面的原因，喷气式飞机可获得的可持续燃料仍然有限。航空旅行以航空枢纽为中心并且全球20个最繁忙机场处理近五分之一的全球航空乘客量，因此，应该更加便于运营商全面采用新能源*。然而，在推出十年后，全球范围内只有少数几个航空枢纽提供可持续生物喷气燃料，在航空燃料总消耗量中的占比仍处于0.1%以下。

作为进一步提高可持续性的一项根本性举措，VistaJet与SkyNRG签定了一项新的合作伙伴关系，为世界各地的VistaJet所有客户提供可持续航空燃料。这将促进航空碳排放的大幅减少，并增加世界各地可持续航空燃料的稳定需求以及供应。与SkyNRG合作将为VistaJet客户提供最具可持续性、成本效益和可扩展的解决方案，以实现航班脱碳，同时有助于促进整个行业采用可持续航空燃料。

作为航空可持续发展计划的一个核心组成部分，VistaJet与屡获殊荣的项目开发商、全球气候行动解决方案提供商 South Pole 进行了温室气体（GHG）排放审计。为配合纽约气候周活动，VistaJet针对其八大可持续发展支柱进行了首次最新进展情况通报，主要结果如下：

VistaJet的碳抵消计划 - 自推出航空可持续发展承诺以来，80%的VistaJet会员选择在世界各地投资核证碳信用，以对各自与燃料使用有关的排放做出补偿。 这一有意义的举措让VistaJet在South Pole帮助下，已经代表其客户抵消了近10万吨二氧化碳(tCO2)**，相当于超过21600辆客用车行驶一年，或超过127亿部智能手机充电产生的二氧化碳***。此外，通过欧盟排放交易体系(EU ETS)，欧洲国家之间所有航班的排放量将在2021年4月前得到抵消，2020年1月至8月期间这一排放量总计达到21500吨二氧化碳。 可持续航空燃料 - VistaJet品牌的主要排放源是航空燃料，占温室气体排放总量的89%，这包括航空燃料生产、加工、输送和燃烧所产生的排放。排放抵消可间接减少碳足迹，但使用碳强度较低的燃料将显著并直接减少行业排放——与传统喷气机燃料相比，纯净SAF可减少高达85%的碳排放。 VistaJet创新性的新计划将为其全球客户确保可靠的SAF供应——由SkyNRG通过世界能源公司（World Energy）炼油厂采购并提供，为快速采用这一至关重要的能源解决方案提供支持。 技术最先进的飞机 - VistaJet的共享机队模式意味着减少飞机生产，提高每架现有飞机的利用率。VistaJet的全球基础设施还可减少飞机的调动转移。此外，该公司的年轻机队还得益于最新技术，可实现最高效飞行，与机龄更长的飞机相比燃油效率更高。其新的Global 7500机队是当今技术最先进的机型。飞机的设计制造考虑到了环境因素，包括采用新型GE Passport发动机，降低噪音并使每个功能单元的燃料消耗降至大约2.5升，执行较长程飞行任务时的燃料消耗甚至更低。其高速跨音速机翼可降低阻力，进一步减少燃料燃烧和排放。 降低燃油消耗技术 - VistaJet Ltd推出了一项全面计划，以实现飞行优化和全球机队管理的自动化。通过投资于人工智能和机器学习技术，该公司正在开发航线预测算法，以最大限度地减少调机飞行和燃料消耗。迄今为止，该公司已通过采用FLIGHTKEYS 5D飞行管理系统优化了航线、级别和速度，使每次飞行的燃料消耗降低了8%。增强的系统自动化使VistaJet调度员能够提高航班重新调配的效率，而在拥挤的空域进行3D优化则将时段问题和延误的可能性降至最低。 燃油高效型预订系统 - 至少提前一周通知预订有助于进一步改善机队管理，减少不必要的燃料消耗。对于VistaJet会员而言，提前预订计划可能意味着享受折扣，并可作为新签订合同中的一个选项。可灵活选择出发城市机场的客户在2019年已经帮助将伦敦各机场的人员流动减少20%，从而减少了部分二氧化碳排放。 与可持续发展领域的领先后机构 合作 - VistaJet尽可能与碳中和公司合作，并对所有采购伙伴实施了新的要求，包括在所有部门实施第三方可持续性认证。此外还联系了100多家机上货品供应商 以提供更具可持续性的产品。 可持续性航班产品 - VistaJet已在其机队上清除了90%的一次性物品，并用可持续替代产品替换了机上物品。 这些做法包括使用一年内可完全生物降解的淀粉型包装产品，用竹子制成的牙刷代替塑料牙刷，采购低影响洗衣剂和清洁产品，以及改用玻璃器皿盛装的美容产品。这是对机上多年以来用陶瓷和玻璃餐具提供餐食做法的补充。 地面设施转为采用可再生电力 - 通过全面的公司审核，VistaJet得以确定其全球业务机构和办公室的碳足迹，以明确进一步减少温室气体排放的机会和优先事项。具体而言，电力消耗占VistaJet办公室总排放量的24%。为降低这一水平，VistaJet已为其规模最大的两个办事处采用可再生能源供电，并正在评估其他办事处的解决方案。 骑车上班和灵活地点 办公等其他计划正在推出，以减少员工造成的排放。

本行业的后续步骤：VistaJet的行动呼吁

私人航空在全球碳排放中的影响相对有限，在人为二氧化碳排放中仅占约0.04%****，但尽管全球新冠肺炎疫情造成今年乘客需求下降，人们对出行的需求始终在不断增加。

虽然航空业已开始在多个方面与监管机构进行讨论，但航空领域的领导者不能等待，而是必须率先行动，通过投资所有现有的、完善的解决方案来推动向零碳的转型。VistaJet致力于减少其环境足迹，并通过创新带来积极改变。VistaJet创始人及董事长Thomas Flohr表示：“VistaJet致力于为航空业带来改善。今天，这意味着改变我们的经营方式，不仅让我们的客户受益，而且惠益整个国际社会。本着这一精神，我希望我们的私人航空合作伙伴和同行也能采用同样的做法，共同努力以加快变革，因为这是零散型行业全面承担起地球长期健康责任的唯一途径。除了坚持以市场为基础的措施和改善现有基础设施外，改进业务程序和开发更多的技术创新也至关重要。我们对未来持积极乐观态度，相信我们通过协作能够为商务航空业带来改变，以实现长远利益。”

资讯

Jennifer Farquhar | VistaJet | press@vistajet.com

编者注

要进一步了解VistaJet的可持续发展承诺和该公司通过有意义的快速方式减少碳足迹的优先事项，以及下载航空可持续发展白皮书，请访问 vistajet.com/sustainability 。

* https://www.weforum.org/agenda/2019/08/carbon-neutral-flying/

** 2020年1月1日至2020年6月30日

*** https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator

****全球航空业产生的二氧化碳占全球人为排放总量的2%左右。在航空业全球碳足迹中私人航空业占比为2%，在总排放量中占0.04%。

关于VistaJet

VistaJet是首家也是仅有的一家全球商务航空公司。VistaJet拥有70多架银红相间的公务喷气式飞机，为企业、政府和私人客户提供通达187个国家的服务，覆盖全球96%的地区。创办于2004年的这家公司率先推出了一种创新型的商业模式，可以让客户使用整个机队，并按飞行时长计费，无需承担飞机产权相关的责任及资产风险。加入VistaJet标志性计划的会员客户可获得该公司中长程喷气机机队飞行时数的定制订购服务，随时飞往世界任何地方。

VistaJet是Vista Global Holding集团旗下企业。该集团是全球第一个私人航空生态系统，通过将众多独特企业整合在一起，提供轻资产解决方案，覆盖商务航空所有重要领域的服务。关于VistaJet的更多信息和资讯，请访问 vistajet.com

VistaJet Limited是一家欧洲航空公司，根据马耳他航空运营许可证第MT-17号运营9H注册飞机。该公司在马耳他注册，公司注册号为C 55231。VistaJet及其子公司不是美国的航空公司。由VistaJet所有并在美国注册的飞机均由持有相关执照的美国航空公司运营，包括XOJET Aviation LLC。