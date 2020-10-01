•與可持續發展航空燃料的先驅及全球領導者 SkyNRG 建立新的合作夥伴關係

•目前可持續性計劃已成功實施，已有 80% 的成員加入計劃以減少碳足跡

•以技術為導向的優化，自 2020 年 1 月以來，每次飛行平均降低燃油消耗 8%

倫敦, Oct. 01, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- VistaJet 是第一家也是唯一一家全球航空公司，今天宣佈其在 2020 年 1 月啟動的航空可持續性承諾所取得的進展，以迅速、有意義地減少其碳足跡，並探索實現更高可持續性水平的所有途徑。該公司還宣佈了與可持續航空燃料 (SAF) 的先驅及全球領導者 SkyNRG 的市場領先合作夥伴關係。

自成立以來，SAF 行業取得了進步，但由於財務、技術及法規方面的原因，噴射飛機的可持續燃料供應仍然受到限制。航空旅遊以樞紐和世界上 20 個最繁忙的機場為中心，處理將近五分之一的航空客運量，這將使營運商更容易全面採用新能源*。然而，在引入生物燃料十年後，全球僅有少數幾個樞紐擁有可持續的生物噴射燃料，但仍僅佔航空燃料總消耗量的不到 0.1%。

作為進一步提高可持續性的基本步驟，VistaJet 已與 SkyNRG 簽署新的合作夥伴關係，為全球所有 VistaJet 客戶提供獲得可持續航空燃料的途徑。這將促進航空碳排放量的大幅減少，並增加全球穩定的需求及可用性。與 SkyNRG 的合作將為 VistaJet 客戶提供最可持續、最具成本效益及可擴展性的解決方案，以降低航班碳排放量，同時有助在整個行業內提高採用率。

作為航空可持續性計劃的核心組成部分，VistaJet 與屢獲殊榮的項目開發商及全球氣候行動解決方案提供商 South Pole 進行了溫室氣體 (GHG) 排放審核。為了配合「紐約氣候週」，VistaJet 提供了關於其八個可持續性支柱的第一份進度更新，主要發現如下：

VistaJet 的碳補償計劃 — 自引入航空可持續性承諾以來，80% 的 VistaJet 會員選擇透過在全球購買認證的碳信用額度來補償與燃料使用相關的排放。這別具意義的一步使 VistaJet 在 South Pole 的幫助下，已經為其客戶抵消了近 10 萬噸二氧化碳 (tCO2)** - 相當於一年駕駛超過 21,600 輛載客車輛或為超過 127 億部智能手機充電***。此外，透過歐盟排放交易體系，歐洲國家之間所有航班的排放將在 2021 年 4 月之前抵消，這在 2020 年 1 月至 2020 年 8 月之間總計為 21,500 噸二氧化碳。 可持續航空燃料 - VistaJet 品牌的主要排放來源是航空燃料，佔 GHG 總排放的 89% ，包括來自生產、加工、航空燃料輸送及燃燒的排放。雖然抵消可間接減少碳足跡，但使用碳強度較低的燃料將顯著減少並直接減少行業的排放，與傳統噴射燃料相比，使用 SAF 可以減少高達 85% 的碳排放量。 VistaJet 的創新計劃將確保為全球客戶提供 SAF，從世界能源的煉油廠採購及交付，支持快速採用這個極其重要的能源解決方案。 技術最先進的飛機 — VistaJet 的共享機隊型號代表生產的飛機數量減少，並提高每架現有飛機的利用率。VistaJet 的全球基礎設施也允許減少為航班重新定位。此外，公司的新機隊受益於最新技術，可實現最高效的飛行，並且與舊飛機相比，可確保更有效燃燒燃油。其新的 Global 7500 機隊是當今最先進的飛機。該飛機的製造考慮了環境設計，包括新型 GE Passport 發動機，其產生的噪音及燃料消耗減少，每個功能單元約 2.5 升，對於某些遠程任務而言甚至更低。它的高速跨音速機翼減少了阻力，進一步減少燃油消耗及排放。 減少燃油消耗技術 — VistaJet Ltd 啟動了一項綜合計劃，以自動化飛行優化及管理全球機隊。透過對人工智能及機器學習技術的投資，公司正在研究預測性路線算法，以爭取盡量減少無人航班並降低燃油消耗。迄今為止，公司已經使用 FLIGHTKEYS 5D 飛行管理系統優化了航線、水平和速度，從而將每次飛行的燃油消耗降低了 8%。增強的系統自動化功能使 VistaJet 調度員可以提高航班重新計劃的效率，而在擁擠的空域中進行 3D 優化，可以爭取盡量減少航班問題及延誤的可能性。 省油預訂系統 — 至少提前一週通知的預訂有助進一步改善機隊的管理，減少不必要的燃油消耗。對 VistaJet 會員而言，提前預訂計劃可能代表其可獲享票價折扣，並且可以作為新合約的一種選擇。在選擇出發城市機場時更加靈活的客戶已經幫助在 2019 年將倫敦機場周圍的交通減少了 20%，減少了幾噸的二氧化碳。 與可持續發展的領導者合作 - VistaJet 與碳中性公司合作，並為所有採購合作夥伴實施了新的要求，包括對業務所有部門的第三方的可持續認證。另外，已與 100 多家機上用品供應商聯繫，以推出更多可持續的產品。 可持續機上產品 - VistaJet 已在其機隊中去除超過 90% 的單次使用物品，並以可持續的替代品取代機上物品。 例如，使用澱粉的包裝產品可以在一年內完全生物降解，用竹製牙刷代替塑膠牙刷，採購對環境影響低的洗潔精及清潔產品，以及使用玻璃包裝的美容產品。此外，在機上已多年使用瓷器及水晶餐具奉餐。 地面轉用可再生能源電力 — 廣泛的公司審核使 VistaJet 能夠確定其全球營運及辦公室的碳足跡，以便確定進一步減少溫室氣體的機會及優先事項。電力消耗佔 VistaJet 辦公室總排放量的 24%。為了降低這些水平，VistaJet 已在其兩個最大的辦事處採用可再生能源供電，並正在評估其他辦事處的解決方案。其他方案，例如已推出踩單車上班及靈活工作地點，以減少員工的排放。

行業的下一步：VistaJet 的呼籲

儘管私人航空在全球碳排放中所扮演的角色相對有限，僅佔人類引起的所有二氧化碳排放的 0.04%****，但即使今年由於新冠肺炎疫情導致旅客需求下降，對出行的需求仍在增加。

航空業已開始與監管機構進行多方面的討論，但航空業的領導者迫不及待，必須透過投資於所有可用、強大的解決方案以帶頭推動零碳轉型。VistaJet 致力減少環境足跡，並透過創新來影響積極的變化。VistaJet 創始人兼主席 Thomas Flohr 表示：「VistaJet 致力於改善航空運輸。今天，這表示改變我們的營運方式，不僅為我們的客戶，更為整個全球社區帶來效益。本著這種精神，我希望我們的私人航空合作夥伴及同行可以傚尤，並合作以更快的速度帶來變化，因為這是分散行業對地球的長期健康承擔全部責任的唯一方法。除了應對市場上的措施及改善現有基礎設施外，提高營運流程及開發新技術創新至關重要。我們對未來感到積極樂觀，我們相信可以攜手將商務航空轉變為長遠的好事。」

資訊

Jennifer Farquhar | VistaJet | press@vistajet.com

編者備註

有關 VistaJet 的可持續發展承諾的更多資訊，其切實有效減少碳足跡的優先事項，並下載航空可持續性白皮書，請瀏覽： vistajet.com/sustainability 。

* https://www.weforum.org/agenda/2019/08/carbon-neutral-flying/

** 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

*** https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator

**** 全球航空業的二氧化碳排放總量佔全球人類引起的二氧化碳排放總量的 2%。私人航空目前在航空業全球碳足跡中的份額為 2%，因此佔總排放量的 0.04%。

關於 VistaJet

VistaJet 是第一家也是唯一一家全球航空公司。VistaJet 擁有 70 多架銀色和紅色商務飛機，已將公司、政府和私人客戶空運至 187 個國家/地區，覆蓋全球 96%。該公司於 2004 年創建，開創了一種創新的商業模式。在這種模式下，客戶只需支付飛行時間，就可以使用整個機隊，而無需承擔與飛機所有權相關的責任和資產風險。VistaJet 的特色計劃會員資格為客戶提供定制的中遠端噴氣式飛機飛行時間組合，讓他們隨時隨地飛行。

VistaJet 是 Vista Global Holding 的一部分，是世界上第一個私人航空生態系統，通過獨特的投資組合方式整合多間公司，為商務航空的主要領域提供輕資產解決方案。如欲了解更多 VistaJet 資訊和新聞，請瀏覽： vistajet.com

VistaJet Limited 是一家歐洲航空公司，根據馬爾他航空營運營商證書第 MT-17 號經營 9H 註冊飛機，以及成立於馬爾他，公司代碼為 C 55231。VistaJet 及其子公司不是美國的直航航空公司。所有 VistaJet 擁有和美國註冊的飛機都由持有合適執照的美國航空公司營運，包括 XOJET Aviation LLC。