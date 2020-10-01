•與可持續發展航空燃料的先驅及全球領導者 SkyNRG 建立新的合作夥伴關係
•目前可持續性計劃已成功實施，已有 80% 的成員加入計劃以減少碳足跡
•以技術為導向的優化，自 2020 年 1 月以來，每次飛行平均降低燃油消耗 8%
倫敦, Oct. 01, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- VistaJet 是第一家也是唯一一家全球航空公司，今天宣佈其在 2020 年 1 月啟動的航空可持續性承諾所取得的進展，以迅速、有意義地減少其碳足跡，並探索實現更高可持續性水平的所有途徑。該公司還宣佈了與可持續航空燃料 (SAF) 的先驅及全球領導者 SkyNRG 的市場領先合作夥伴關係。
自成立以來，SAF 行業取得了進步，但由於財務、技術及法規方面的原因，噴射飛機的可持續燃料供應仍然受到限制。航空旅遊以樞紐和世界上 20 個最繁忙的機場為中心，處理將近五分之一的航空客運量，這將使營運商更容易全面採用新能源*。然而，在引入生物燃料十年後，全球僅有少數幾個樞紐擁有可持續的生物噴射燃料，但仍僅佔航空燃料總消耗量的不到 0.1%。
作為進一步提高可持續性的基本步驟，VistaJet 已與 SkyNRG 簽署新的合作夥伴關係，為全球所有 VistaJet 客戶提供獲得可持續航空燃料的途徑。這將促進航空碳排放量的大幅減少，並增加全球穩定的需求及可用性。與 SkyNRG 的合作將為 VistaJet 客戶提供最可持續、最具成本效益及可擴展性的解決方案，以降低航班碳排放量，同時有助在整個行業內提高採用率。
作為航空可持續性計劃的核心組成部分，VistaJet 與屢獲殊榮的項目開發商及全球氣候行動解決方案提供商 South Pole 進行了溫室氣體 (GHG) 排放審核。為了配合「紐約氣候週」，VistaJet 提供了關於其八個可持續性支柱的第一份進度更新，主要發現如下：
行業的下一步：VistaJet 的呼籲
儘管私人航空在全球碳排放中所扮演的角色相對有限，僅佔人類引起的所有二氧化碳排放的 0.04%****，但即使今年由於新冠肺炎疫情導致旅客需求下降，對出行的需求仍在增加。
航空業已開始與監管機構進行多方面的討論，但航空業的領導者迫不及待，必須透過投資於所有可用、強大的解決方案以帶頭推動零碳轉型。VistaJet 致力減少環境足跡，並透過創新來影響積極的變化。VistaJet 創始人兼主席 Thomas Flohr 表示：「VistaJet 致力於改善航空運輸。今天，這表示改變我們的營運方式，不僅為我們的客戶，更為整個全球社區帶來效益。本著這種精神，我希望我們的私人航空合作夥伴及同行可以傚尤，並合作以更快的速度帶來變化，因為這是分散行業對地球的長期健康承擔全部責任的唯一方法。除了應對市場上的措施及改善現有基礎設施外，提高營運流程及開發新技術創新至關重要。我們對未來感到積極樂觀，我們相信可以攜手將商務航空轉變為長遠的好事。」
資訊
Jennifer Farquhar | VistaJet | press@vistajet.com
編者備註
有關 VistaJet 的可持續發展承諾的更多資訊，其切實有效減少碳足跡的優先事項，並下載航空可持續性白皮書，請瀏覽：vistajet.com/sustainability。
* https://www.weforum.org/agenda/2019/08/carbon-neutral-flying/
** 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
*** https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator
**** 全球航空業的二氧化碳排放總量佔全球人類引起的二氧化碳排放總量的 2%。私人航空目前在航空業全球碳足跡中的份額為 2%，因此佔總排放量的 0.04%。
關於 VistaJet
VistaJet 是第一家也是唯一一家全球航空公司。VistaJet 擁有 70 多架銀色和紅色商務飛機，已將公司、政府和私人客戶空運至 187 個國家/地區，覆蓋全球 96%。該公司於 2004 年創建，開創了一種創新的商業模式。在這種模式下，客戶只需支付飛行時間，就可以使用整個機隊，而無需承擔與飛機所有權相關的責任和資產風險。VistaJet 的特色計劃會員資格為客戶提供定制的中遠端噴氣式飛機飛行時間組合，讓他們隨時隨地飛行。
VistaJet 是 Vista Global Holding 的一部分，是世界上第一個私人航空生態系統，通過獨特的投資組合方式整合多間公司，為商務航空的主要領域提供輕資產解決方案。如欲了解更多 VistaJet 資訊和新聞，請瀏覽：vistajet.com
VistaJet Limited 是一家歐洲航空公司，根據馬爾他航空營運營商證書第 MT-17 號經營 9H 註冊飛機，以及成立於馬爾他，公司代碼為 C 55231。VistaJet 及其子公司不是美國的直航航空公司。所有 VistaJet 擁有和美國註冊的飛機都由持有合適執照的美國航空公司營運，包括 XOJET Aviation LLC。
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VistaJet Ltd
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