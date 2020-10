Rueil-Malmaison, le 1er octobre 2020

VINCI Energies poursuit son développement en Amérique du Nord

avec l’acquisition de la société canadienne Transelec Common Inc.

Leader québécois des services aux infrastructures d’énergie et de télécommunication

Chiffre d’affaires de 300 millions de dollars canadiens en 2019 (190 M€)

Une nouvelle étape pour le développement de VINCI Energies au Canada

Fondée en 1978 par Claude Gauthier pour la construction et la maintenance des réseaux électriques au Québec, intervenant sur les lignes aériennes et souterraines, dans les postes et les centrales hydroélectriques, Transelec Common Inc. emploie aujourd’hui près de 2 000 collaborateurs.

Implantée à Laval près de Montréal, elle s’est développée dans les années 2000 dans la construction et la maintenance des réseaux de télécommunication, dans le déploiement de la fibre optique et le raccordement de particuliers pour le compte des opérateurs.

L’entreprise intervient également dans la conception et la construction de fermes éoliennes et solaires, ainsi que dans le domaine des réseaux urbains avec en particulier l’éclairage public, la signalisation et la gestion de trafic.

Après l’achat en mars 2018 de la société PrimeLine aux Etats-Unis, cette acquisition marque une nouvelle étape dans le développement des activités de VINCI Energies en Amérique du Nord.

À propos de VINCI Energies

Connexion, performance, efficience énergétique, datas : dans un monde en évolution permanente, VINCI Energies accélère le déploiement des nouvelles technologies pour concrétiser deux mutations majeures : la transformation numérique et la transition énergétique. Ancrées dans les territoires, agiles et innovantes, les entreprises de VINCI Energies rendent les infrastructures d’énergie, de transport et de communication, les usines, les bâtiments et les systèmes d’information chaque jour plus fiables, plus sûrs, plus efficients.

2019 : 13,75 milliards d’euros (chiffre d’affaires) // 82 500 collaborateurs // 1800 entreprises // 56 pays // www.vinci-energies.com

A propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions et du contracting, employant 222 000 collaborateurs dans une centaine de pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale et va au-delà de ses résultats économiques, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

