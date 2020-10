October 01, 2020 11:45 ET

Information financière trimestrielle - jeudi 1er octobre 2020 - 17h45

Poursuite de la forte croissance des revenus locatifs à fin septembre 2020 : 106 M€ (+56%)

Revenus locatifs (IFRS) au 30 septembre 2020 (chiffres non audités)

M€ Exercice 2020 Exercice 2019 Evolution 1er trimestre (janv.-mars) 34,8 21,7 + 60% 2ème trimestre (avril-juin) 34,7 23,4 + 48% 3ème trimestre (juil.-sept.) 36,5 22,9 + 59% Total Janv-sept 106,0 68,0 + 56%

Au 3ème trimestre 2020, ARGAN, foncière française spécialisée en développement et location d’entrepôts PREMIUM, enregistre des revenus locatifs de 36,5 M€, en très forte progression de +59% par rapport au 3ème trimestre 2019.

A fin septembre 2020, les revenus locatifs cumulés atteignent ainsi 106 M€, en croissance de +56% par rapport à la même période de l’exercice précédent.

Cette croissance exceptionnelle de 56% des revenus locatifs s’explique par l’effet année pleine des livraisons de 2019, mais aussi par l’acquisition en fin d’année dernière du portefeuille CARGO composé de 22 plateformes logistiques Premium situées en France ainsi que par les développements livrés depuis le début de l’année. ARGAN relève ainsi son objectif de revenus locatifs pour l’exercice 2020 de 140 M€ à 142 M€ (vs 100,2 M€ en 2019).

Deux livraisons au cours du 3ème trimestre

Au cours du 3ème trimestre 2020, ARGAN a poursuivi son développement avec la livraison de deux nouveaux entrepôts :

En août, livraison d’une messagerie de 7.400 m² située sur la commune de Billy-Berclau (62) à quelques kilomètres au nord de Lens, louée à DPD France, filiale de DPDgroup, n°2 sur le marché européen de livraison de colis ;

En septembre, livraison d’un entrepôt frigorifique de 21.500 m² situé sur la commune de Vendenheim (67) à quelques kilomètres au nord de Strasbourg, loué à Auchan, qui vise une certification BREEAM Good et est équipé d’une centrale photovoltaïque en toiture dédiée à l’autoconsommation de l’exploitant.

Retour à un taux d’occupation de 100%

Au 30 septembre 2020, le patrimoine locatif de la foncière ARGAN s’établit à 2 895 000 m² et le taux d’occupation remonte à 100%, suite à la relocation des sites de Ferrières (77) et de Wissous (91).

Calendrier financier 2020 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

4 janvier 2021 : Chiffre d’affaires annuel 2020

20 janvier 2021 : Résultats annuels 2020

A propos d’Argan

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext.

Au 30 juin 2020, son patrimoine représente 2,9 millions de m², se décomposant en 85 entrepôts implantés en France exclusivement, valorisé 2,7 Mds€ et générant 140 M€ de revenus locatifs annualisés.

ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIIC France. La foncière a opté pour le régime des SIIC au 1er juillet 2007.

