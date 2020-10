MONTREAL, 01 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ordinateurs pour l'excellence Canada (CFSC-OPEC) souhaite la bienvenue à deux nouveaux membres de son conseil d'administration, avec leur soutien et leur expertise : Anne-Marie Mulumba (administratrice), et Mritunjay (MJ) Sinha (trésorier).



« Comme organisation qui aide les écoles, les organismes sans but lucratif et les individus qui risquent l'exclusion numérique, à adopter la technologie, la connectivité et les compétences dont ils ont besoin pour s'épanouir dans notre société, CFSC-OPEC est heureuse d'accueillir ces nouveaux membres dont l'expertise reflète nos valeurs d'inclusion et de responsabilité sociale, » a dit Toby Harper-Merrett, directeur général de CFSC-OPEC.

Anne-Marie Mulumba collabore avec des équipes multidisciplinaires pour façonner la livraison de produits numériques. Son objectif est de mener des recherches avec des francophones, des personnes handicapées, des entreprises et des groupes sous représentés en développant des relations avec les organisations communautaires à travers le pays afin de promouvoir l'inclusion.

Entrepreneur-opérateur social et investisseur, MJ Sinha travaille dans l’impact et l’investissement responsable depuis quelques années. Après ses débuts chez Grands Défis Canada, il a contribué à déployer plus de 30 M CAD par l'entremise d'investissements en impact pour le secteur privé, et plus de 100 M CAD par le biais de stratégies d'investissement responsable pour de nombreux bureaux de gestion du patrimoine, ainsi que des fondations et d'autres investisseurs. Son expérience dans les marchés financiers et la stratégie d'entreprise complémente sa passion pour le changement social.

« Comme petite organisation basée à Montréal, l'agilité d'OPEC s'est révélée exceptionnelle dans son soutien aux programmes du gouvernement du Canada, dans son étroite collaboration avec ses partenaires privés, publics, et sans but lucratif dans chaque province et territoire », a dit Darrell Liebrecht, Président de CFSC-OPEC. « Nous sommes convaincus que l'arrivée d'Anne-Marie et MJ dans notre conseil aidera l'organisation à rehausser son attention pour l'inclusion, tout en remplissant son importante mission de soutenir les programmes en inclusion numérique et en participation économique d'Innovation, Science et Développement économique Canada. »

À propos d'OPEC

Ordinateurs pour l'excellence Canada (CFSC-OPEC) est une organisation sans but lucratif fondée en 2005 pour soutenir les programmes en inclusion numérique et en développement économique d' Innovation, Science et Développement économique Canada. Les services de CFSC-OPEC reposent sur quatre piliers : marketing et communications, développement de partenariats, gestion de projets et planification stratégique.

Contact

Julie Brouard

Gestionnaire, communications et partenariats

Ordinateurs pour l'excellence — Canada inc.

julie.brouard@cfsc-opec.org

514-793-8073