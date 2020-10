October 01, 2020 13:18 ET

1 Octobre, 2020

PLACEMENT D’UNE TITRISATION ADOSSEE A DES CONTRATS DE LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT « LOA » EN FRANCE POUR 991.5 MILLIONS D’EUROS

RCI Bank and Services annonce le placement de sa première titrisation adossée à des loyers mensuels de contrats de location avec option d’achat « LOA » (sans exposition valeur résiduelle) accordés par sa filiale française DIAC.

Le FCT Cars Alliance Auto Leases France V 2020-1 a placé 950m€(1) de titres senior et 41,5m€ de titres subordonnés. Ces titres sont notés respectivement AAA(sf) / Aaa(sf) et AA (low)(sf) / Aa3(sf) par DBRS et Moody’s.

La tranche senior, d’une maturité moyenne de 2,9 ans, offre une marge(2) d’Euribor 1 mois + 23bps. Les titres subordonnés, d’une durée de vie moyenne de 4,5 ans, offrent une marge d’Euribor 1 mois + 100bps.

Cette émission est le premier ABS public de loyers de LOA du Groupe et une étape clef dans la diversification de sa politique de financement.

Le succès de cette transaction reflète la confiance des investisseurs dans la qualité des actifs et des processus de gestion de RCI Banque. Cette opération vient également confirmer la diversification des sources de financement dont bénéficie l’entreprise.

(1): 200m€ ont été retenus par RCI Banque

(2): Coupon: Euribor + 70 flooré à zéro, prix d’émission 101,374

