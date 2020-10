Efter resultatet af aftenens kamp mod HNK Rijeka har F.C. København ikke længere mulighed for at deltage i gruppespillet i UEFA Europa League i 2020.

I forlængelse heraf ændres forventningerne for PARKEN Sport & Entertainment A/S for 2020 fra en omsætning i niveauet 550 til 650 mio. kr. og et resultat før skat på -200 til -150 mio.kr. til en omsætning i niveauet 485 til 585 mio. kr. og et resultat før skat på -250 til -200 mio.kr.

Resultatforventningerne er fortsat behæftet med stor usikkerhed.

Vedhæftet fil