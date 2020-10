TORONTO, 01 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Guardian Capital Group Limited (Guardian) (TSX:GCG) (TSX:GCG.A) a annoncé aujourd’hui l’acquisition par sa filiale, le Réseau d’assurance IDC Worldsource Inc. (IDC WIN), d’Agences d’assurance Copoloff (Canada) ltée, de Shelly K. Copoloff Insurance Agencies Inc. et de Courtiers d’assurance vie Rate Watchers ltée (collectivement, « Copoloff »), un agent général (AG) dont le siège social est situé à Montréal, au Québec. Fondée en 1964, Copoloff soutient les conseillers dans tout le Canada en leur offrant l’accès à une gamme complète de produits d’assurance et de ressources de développement d’affaires. Cette transaction procurera à IDC WIN un revenu de commissions de renouvellement d’environ 2 millions de dollars et un actif sous administration d’environ 400 millions de dollars.



« Cette transaction fait suite à l’acquisition d’Aurrea Signature Inc. par IDC WIN à la fin 2019 et représente la réalisation d’une nouvelle étape vers son objectif d’être le plus important AG du réseau de conseiller indépendant au Canada. Nous sommes heureux de la résilience des AG durant ce qui a été une année difficile; le fait que Copoloff se joigne à Guardian permet à IDC WIN de renforcer sa position dans le secteur », a déclaré George Mavroudis, président et chef de la direction de Guardian Capital Group Limited.

« Notre objectif est d’être le chef de file du secteur », a relevé Phil Marsillo, président d’IDC WIN, « et nous travaillons à la réalisation de cet objectif en fournissant des services, des programmes et un soutien innovants et adaptés aux besoins des conseillers. Ce nouveau partenariat avec Copoloff, qui partage des valeurs similaires aux nôtres, s’inscrit dans notre stratégie de croissance ».

« Nous sommes honorés de cette opportunité de compter Copoloff parmi les membres de la famille IDC WIN. Phil et moi connaissons tous deux la famille Copoloff, Lottie, Shelly, Chuck et Diane, depuis plus de 30 ans et nous nous efforcerons de poursuivre l’héritage qui a commencé avec Sid Copoloff il y a plus de 55 ans. Nous nous engageons à continuer à accroître notre présence au Québec et considérons cette transaction comme une pierre angulaire de cette stratégie », a déclaré Paul Brown, président du conseil et chef de la direction d’IDC WIN.

Les bureaux de Copoloff continueront à recevoir le plein soutien de leur équipe de direction et du personnel. Grâce à la longue et riche histoire de l’entreprise, chacune de ces personnes a une connaissance approfondie du secteur et partage son expérience avec les conseillers afin de répondre à leurs besoins. Shelly Copoloff d’Agences d’assurance Copoloff Inc. continuera à diriger l’organisation en occupant le poste de directrice du développement des affaires d’IDC WIN.

« Nous sommes très heureux de notre nouveau partenariat avec IDC WIN », a déclaré Shelly Copoloff. « Nous sommes convaincus que nos cultures d’entreprise se complètent à merveille et qu’IDC WIN continuera à soutenir nos conseillers avec le soin, l’intégrité et l’engagement total auxquels ils ont été habitués en travaillant avec nous ».

La transaction a été conclue aujourd’hui.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Angela Shim

1 (416) 947-8009

À propos de Guardian Capital Group Limited

Guardian Capital Group Limited est une société de services financiers diversifiés fondée en 1962. Guardian opère dans deux principaux domaines d’activité, la gestion d’actifs et les services-conseils financiers. Au 30 juin 2020, Guardian avait un actif sous gestion de 31,2 milliards de dollars canadiens et un actif sous administration de 20 milliards de dollars canadiens. Guardian offre des services privés et institutionnels de gestion de placements; des services financiers aux investisseurs internationaux; des services aux conseillers financiers dans son réseau national de courtiers en fonds communs de placement, de courtiers en valeurs mobilières et de distribution d’assurance, et maintient et gère un portefeuille de placements exclusif dont la juste valeur marchande était de 511 millions de dollars canadiens au 30 juin 2020. Ses actions ordinaires et de catégorie A sont cotées à la Bourse de Toronto. En 2019, Guardian a célébré ses 50 ans en tant que société cotée. Pour en savoir plus sur Guardian, visitez le site www.guardiancapital.com .

À propos du réseau d’assurance IDC Worldsource Inc.

Le réseau d’assurance IDC Worldsource Inc. est l’un des principaux agents généraux d’assurance-vie au Canada. Il offre ses services à des conseillers dans tout le pays grâce à des partenariats avec plus de 15 grandes compagnies d’assurance. IDC WIN tire fierté de ses services, de ses connaissances et de son engagement envers le secteur canadien de l’assurance et apporte une attention particulière et des normes d’exploitation exceptionnelles dans tous ses processus. Le réseau d’assurance IDC Worldsource Inc. est une division de Worldsource Wealth Management Inc., une filiale de Guardian Capital Group Limited, qui en est le propriétaire exclusif.

À propos d’Agences d’assurance Copoloff (Canada) ltée

Agences d’assurance Copoloff (Canada) ltée, Shelly K. Copoloff Insurance Agencies Inc. et Courtiers d’assurance vie Rate Watchers ltée (collectivement, « Copoloff ») est un agent général de premier plan qui a bâti sa réputation en faisant preuve d’une intégrité, d’une confiance et d’un engagement sans faille. Depuis plus de 50 ans, Copoloff se spécialise dans l’offre de services financiers aux conseillers financiers à travers le Canada. Copoloff est une entreprise familiale fondée en 1964 dont le but est d’aider les conseillers à faire croître et à établir leur entreprise grâce à des stratégies de marketing avancées, des séances de consultation personnalisées, des séminaires de perfectionnement professionnel et des programmes de génération de clients potentiels.