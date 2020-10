CE COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ, PUBLIÉ OU DISTRIBUÉ, EN TOUT OU EN PARTIE, AUX ÉTATS-UNIS



MONTRÉAL, 01 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Peter Rona, président et chef de la direction de Les Entreprises Bold Capital (« Bold ») (TSX-V Bold), une société de capital de démarrage, a le plaisir d’annoncer que sa cible, Dymedso inc. (« Dymedso »), a clôturé un placement privé de débentures convertibles non garanties en vue de la réalisation de son opération admissible (l’« Opération admissible »), conformément à la Politique 2.4 de la Bourse de croissance TSX (la « Bourse »), pour un produit brut total d’environ 1 700 000 $CA (le « Placement »).

Dans le cadre du Placement, Dymedso a émis des débentures convertibles non garanties portant intérêt à un taux de 10 % (les « Débentures »). Le montant en principal des Débentures et les intérêts courus et impayés seront automatiquement convertis en unités de Dymedso (les « Unités ») immédiatement avant la réalisation de l’Opération admissible et conditionnellement à la réalisation de l’Opération admissible à un prix unitaire égal au prix par action ordinaire alors détenue par les actionnaires de Dymedso moins une décote de 25 % applicable immédiatement avant la clôture de cette Opération admissible. Chaque Unité se compose d’une action ordinaire du capital social de Dymedso (une « Action ordinaire ») et d’un quart d’un bon de souscription (chaque bon de souscription entier étant un « Bon de souscription »). Chaque Bon de souscription donnera le droit à son porteur d’acquérir une Action ordinaire au prix des Actions ordinaires de Dymedso comprises dans les Unités majoré de 40 % au plus tard à la date qui tombe 24 mois après la date de clôture de l’Opération admissible.

En tout temps, Dymedso peut rembourser par anticipation en espèces toute partie du capital des Débentures, plus les intérêts courus et impayés.

Tous les titres émis dans le cadre du Placement sont assujettis à une période de restriction expirant à la date qui tombe quatre mois plus un jour après la plus éloignée des dates suivantes : (i) le 28 septembre 2020, et (ii) la date où Dymedso devient émetteur assujetti dans une province ou un territoire.

Dymedso a également retenu les services du Cabinet de relations publiques NATIONAL et de Stockhouse Publishing Ltd. afin de faire la promotion médiatique du FrequencerMD (tel que défini ci-dessous).

À propos de Bold

Bold est une société de capital de démarrage constituée conformément à la Politique 2.4 de la Bourse et, à ce jour, n’a mené aucune opération matérielle de toute nature, autre qu’identifier et évaluer les entreprises et les actifs en vue de réaliser l’Opération admissible. Le 16 avril 2019, Bold a réalisé son premier appel public à l’épargne et, le 23 avril 2019, les actions ordinaires de Bold ont commencé à être transigées sur la Bourse.

À propos de Dymedso

Dymedso est une société d’appareils médicaux qui utilise des signaux acoustiques exclusifs et innovants pour traiter les patients souffrant de problèmes pulmonaires. Son produit phare, le FrequencerMD (le « FrequencerMD »), fournit une thérapie de dégagement des voies respiratoires et favorise le drainage des bronches en induisant des vibrations à travers les parois thoraciques. Ce dispositif médical est destiné à être un élément de la physiothérapie thoracique en fournissant une méthode acoustique de dégagement des voies respiratoires sans manipulation externe percussive du thorax. Le FrequencerMD est recommandé aux patients souffrant de problèmes respiratoires souvent associés à une accumulation de mucus dans les poumons. Ces engorgements pulmonaires se retrouvent habituellement chez les patients qui souffrent de maladies telles que la fibrose kystique ainsi que la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), la bronchite chronique, l’emphysème, de bronchectasie, la dyskinésie ciliaire, l’asthme, la dystrophie musculaire, la dégénérescence neuromusculaire, l’atélectasie postopératoire et les anomalies de la paroi thoracique.

Bien que des études cliniques contrôlées sur l’efficacité du FrequencerMD sur les patients atteints de la COVID-19 n’aient pas encore été réalisées, plus de 675 FrequencersMD sont actuellement utilisés dans le monde entier pour aider avec l’engorgement respiratoire et l’élimination des sécrétions. La technologie est utilisée pour le traitement de la COVID-19 dans des environnements cliniques à Montréal et en Allemagne.

Le FrequencerMD a obtenu l’approbation de la FDA, les licences de Santé Canada, l’approbation UL et la marque CE. La vente du FrequencerMD est autorisée aux États-Unis, dans l’Union européenne, au Canada et au Moyen-Orient. Dymedso est également certifié ISO 13485 pour la conception, la fabrication et la maintenance de dispositifs médicaux pulmonaires.

Dymedso et Bold ne font aucune déclaration expresse ou implicite selon laquelle son produit a la capacité d’éliminer, de guérir ou de contenir le virus COVID-19 à l’heure actuelle.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs, y compris la possibilité de résultats défavorables d’essais cliniques impliquant le FrequencerMD et le traitement de la COVID-19, et ce, même si le FrequencerMD a été utilisé avec succès pour le traitement d’autres maladies pulmonaires. Par conséquent, le FrequencerMD pourrait ne jamais être commercialisé avec succès pour la COVID-19. Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse pourraient être considérés comme des énoncés prospectifs. Ces risques, incertitudes et autres facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux mentionnés dans les énoncés prospectifs. Le lecteur est prié de ne pas se fier à ces énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs sont basés sur les informations actuellement disponibles pour Dymedso et Dymedso n’assume aucune obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs.

