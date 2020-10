MONTRÉAL, 01 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier (TSX: BBD.B) a annoncé aujourd'hui qu'elle a amorcé le processus de rationalisation de son équipe de haute direction, alors qu'elle se transforme en une entreprise axée sur l’aviation d'affaires. Dans le cadre de ce processus, l'entreprise a éliminé le poste de président de Bombardier Aviation et a annoncé que David Coleal quittera l'entreprise.

« La vente de Bombardier Transport étant presque achevée, nous préparons l’avenir en tant qu’entreprise d’aviation d’affaires, a déclaré Éric Martel, président et chef de la direction, Bombardier Inc. Notre objectif est de créer une entreprise axée sur ses clients, simplifiée et plus agile, afin de mieux saisir les occasions de croissance avec notre portefeuille d'avions d'affaires à l’avant-garde de l’industrie. Cela comprend la simplification de la structure de haute direction de notre entreprise. »

« Je tiens à reconnaître les nombreuses contributions de David Coleal chez Bombardier et l’en remercier, a poursuivi M. Martel. Nous lui souhaitons un succès continu dans ses projets futurs. »

