ATLANTA, 01 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le conseil de direction de Daimler a nommé Dimitris Psillakis à la tête du marketing et des ventes de Mercedes-Benz Cars Amérique du Nord, ainsi qu’au poste de directeur général de MBUSA à compter du 1er janvier 2021. L’annonce a été faite par Britta Seeger, membre du conseil de direction de Daimler AG et de Mercedes-Benz AG, responsable du marketing et des ventes, et personne à laquelle Dimitris Psillakis se rapportera. Dimitris Psillakis, qui avait été nommé président et directeur général de Mercedes-Benz Canada, succède à Nicholas Speeks qui, après plus de 40 ans, va quitter la compagnie et poursuivre d’autres perspectives en dehors de Daimler. Dimitris Psillakis sera basé à Atlanta, en Géorgie.



« Dimitris est un chef de file ayant fait ses preuves, qui a réussi à renforcer la croissance de Mercedes-Benz sur des marchés clés dans le monde entier », a déclaré Britta Seeger, membre du conseil de direction de Daimler AG et de Mercedes-Benz AG, responsable du marketing et des ventes. « Je suis convaincue que Dimitris continuera à faire progresser nos activités en Amérique du Nord durant cette période de transformation sans précédent. J’aimerais aussi remercier Nick Speeks pour son engagement et son dévouement exceptionnels de par le monde au cours des dernières décennies, et lui souhaiter beaucoup de succès pour l’avenir. »

Dans son nouveau rôle, Dimitris Psillakis assumera la responsabilité globale de la division Mercedes-Benz Cars aux États-Unis et au Canada. Il dirigera les quelque 1 600 employés de MBUSA et plus de 380 partenaires concessionnaires à travers les É.-U., ainsi que 1 200 employés et presque 60 concessionnaires agréés dans l’ensemble du Canada. Dimitris Psillakis continuera à exercer les fonctions de président et directeur général de Mercedes-Benz Canada pendant le reste de l’année. Un successeur à son poste actuel de président et directeur général sera annoncé ultérieurement. Entre-temps, le vice-président du marketing de MBUSA, Drew J. Slaven, continuera à assurer la fonction de directeur du marketing et des ventes par intérim de Mercedes-Benz Cars Amérique du Nord, ainsi que de directeur général de MBUSA.

Dimitris Psillakis a rejoint Daimler AG en 1992 en tant que stagiaire en gestion chez Mercedes-Benz Hellas (MBH) et a gravi les échelons de la filiale grecque jusqu’à sa promotion au poste de directeur général de la division des voitures de tourisme en 2001. En 2009, il a commencé à travailler pour Mercedes-Benz do Brasil Ltda en tant qu’administrateur délégué pour les voitures de tourisme en Amérique du Sud et les ventes de fourgons au Brésil. Au cours des six années suivantes, son équipe a réussi à tripler le volume des ventes et à atteindre la première place au Brésil. En 2015, Dimitris Psillakis a rejoint Mercedes-Benz Corée en tant que président et directeur général. Sous sa houlette, le marché sud-coréen est devenu le 5e plus grand marché au monde pour Mercedes-Benz Cars tout en obtenant d’excellentes notes en matière de satisfaction de la clientèle.

Originaire de Grèce, Dimitris Psillakis est titulaire de diplômes de l’Université de Kent à Canterbury et de l’Imperial College Business School de l’Université de Londres, au R.-U.

Mercedes-Benz Canada est chargée des ventes, du marketing et de l’entretien des véhicules de tourisme Mercedes-Benz et Mercedes-AMG, ainsi que des fourgons Mercedes-Benz. Le siège social de la compagnie se trouve à Toronto, en Ontario. Mercedes-Benz Canada Inc. emploie environ 1 200 personnes dans 14 établissements à travers le Canada. Grâce à un réseau national de sept établissements de détail appartenant à Mercedes-Benz et de 52 concessions agréées, Mercedes-Benz Canada a vendu 46 090 véhicules en 2019. Cela fait de Mercedes-Benz le constructeur automobile de luxe no 1 au Canada pour la sixième année consécutive.

Mercedes-Benz É.-U. (MBUSA), dont le siège social se trouve à Atlanta, est responsable de la distribution, du marketing et du service à la clientèle pour tous les produits Mercedes-Benz aux États-Unis. MBUSA offre aux conducteurs la gamme la plus variée dans le segment du luxe avec 15 séries de modèles allant de la sportive Berline de Classe A à la Classe S phare et à la Mercedes-AMG GT R.

