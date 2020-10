Le tout nouveau système Visco-4Lok offert sur la gamme de VTT Can-Am X mr 2021 s’attaque aux conditions les plus difficiles et les plus sales comme jamais auparavant.

Le tout nouveau système Visco-4Lok offert sur la gamme de VTT Can-Am X mr 2021 s’attaque aux conditions les plus difficiles et les plus sales comme jamais auparavant.

VALCOURT, Québec, 01 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- BRP (TSX : DOO; NASDAQ : DOOO) construit ses véhicules Can-Am hors route en pensant d’abord aux conducteurs, avec tous les détails, de la capacité à la fiabilité, en passant par la performance, le confort et au-delà, finement réglés pour permettre aux conducteurs de tirer le meilleur parti de leurs véhicules, peu importe le défi à affronter. Et parfois, ce défi signifie de la boue. Beaucoup de boue. C’est pourquoi Can-Am présente le Visco-4Lok, le meilleur système de traction à 4 roues motrices pour VTT sur le marché*, afin que les conducteurs puissent conquérir la boue comme jamais auparavant.



Le système robuste Visco-4Lok est une évolution de l’impressionnante technologie Visco-Lok de Can-Am déjà existante. Le nouveau système fonctionne en appuyant sur un bouton, avec des sélections de deux et de quatre roues motrices. Mais voici pourquoi le système Visco-4Lok atteint de nouveaux sommets – les conducteurs peuvent maintenant activer un mode de verrouillage à 4 roues motrices, qui fournit instantanément une puissance égale aux quatre roues. Le résultat? Une traction imbattable.

« J’ai eu l’occasion de mettre à l’épreuve le nouveau système Visco-4Lok de Can-Am dans les pires pistes boueuses que j’ai pu trouver », a déclaré Dustin Jones, pilote Can-Am hors route et grand amateur de boue. « Je n’ai pas fait de cadeau à ce véhicule et j’ai délibérément tenté de le coincer dans certains trous que j’éviterais autrement, mais quand vous verrouillez le différentiel avant, il ne cesse de tirer! Vous DEVEZ essayer ce système! »

Le Visco-4Lok peut être commandé sur trois nouveaux modèles 2021 : le Can-Am Outlander X mr 850, le Can-Am Outlander X mr 1000R et le Can-Am Renegade X mr 1000R.

C’est le temps de travailler et de s’amuser

Alors que certaines personnes adorent passer des journées dans la boue, d’autres travaillent sur leur terrain et ont des tâches à accomplir. Ils ont donc besoin d’un véhicule fiable et robuste qui fonctionne jour après jour. C’est là que la gamme de véhicules Can-Am Defender PRO s’élève au-dessus de la concurrence.

Grâce à sa polyvalence incroyable, le Can-Am Defender PRO permet aux gens d’en faire plus, d’en transporter plus et de remorquer en toute confiance tout en naviguant sur des terrains exigeants lors de la chasse, du travail ou d’une randonnée récréative. Il offre la conduite idéale pour les fermiers, les éleveurs et les propriétaires fonciers qui ont besoin d’un véhicule qui travaille aussi fort qu’eux. Chaque Can-Am Defender PRO est doté d’une boîte de chargement multifonction de six pieds à la pointe de l’industrie, ainsi que d’un espace de rangement inférieur accessible des deux côtés. Du nouveau pour 2021 sont les ensembles Defender PRO Limited et Defender PRO Lone Star.

Can-Am Defender PRO Limited 2021

Le Can-Am Defender PRO Limited est doté d’une cabine entièrement fermée à contrôle climatique – la première cabine CVC de l’industrie avec une longue boîte – pour maintenir la température parfaite toute l’année. La cabine rend également le véhicule extrêmement silencieux, ce qui améliore le confort pendant les journées de travail difficiles ou lors des randonnées en famille ou avec des amis.

Can-Am Defender PRO Lone Star 2021

Le Can-Am Defender correspond bien au mode de vie texan – travaillant et fiable. Une nouveauté cette année : Can-Am ajoute un Defender PRO à sa célèbre gamme Lone Star. Après tout, tout est plus gros au Texas. Ce nouvel ensemble est livré de série avec des badges et des sièges Lone Star haut de gamme, un pare-chocs avant ultra-robuste et une barre protectrice latérale en aluminium pour une protection améliorée afin de relever tout défi.

Ces deux nouveaux ensembles sont équipés d’un nouveau système électrique pour boîte de chargement basculante, ce qui facilite encore plus le transport et le déchargement d’une plus grande quantité de marchandises, peu importe leur destination. Ils sont également livrés de série avec un treuil de 2 041 kg (4 500 lb), des sièges rembourrés, des lumières DEL distinctives et un écran numérique de 7,6 po avec clavier.

Can-Am a le véhicule, la pièce ou l’accessoire qui vous permet de tirer le meilleur parti de tout ce que vous demandez à votre véhicule. Pour plus de détails techniques et les caractéristiques des produits, ainsi que des renseignements sur la gamme entière des véhicules Can-Am hors route de l’année-modèle 2021, consultez le site can-am.brp.com/off-road/ .

À propos de BRP

Nous sommes un chef de file mondial dans l’industrie des véhicules de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux; notre succès repose sur plus de 75 ans d’ingéniosité et sur une attention particulière portée à notre clientèle. Notre gamme de produits de pointe et distinctive comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Alumacraft, Manitou, Quintrex, Stacer et Savage, les systèmes de propulsion marine Evinrude et Rotax, de même que les moteurs Rotax pour karts, motocyclettes et avions de loisir. Nous parachevons nos gammes de produits avec des pièces, des accessoires et des vêtements spécialisés afin d’améliorer pleinement l’expérience de conduite. Avec des ventes annuelles de 6,1 milliards de dollars canadiens provenant de plus de 120 pays, notre main-d’œuvre mondiale compte environ 12 600 personnes ingénieuses et motivées.

www.brp.com

@BRPnouvelles

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Evinrude, Manitou, Alumacraft, Quintrex, Stacer, Savage et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs, Inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Pour plus de renseignements :

Amélie Forcier

Spécialiste mondiale des relations publiques

Tél. : 514 799-7011

amelie.forcier@brp.com

media@brp.com



*Basé sur une évaluation interne avec les principaux systèmes VTT à 4 roues motrices des concurrents

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/be506c42-7344-4d5e-8e46-ae611e4d9f71