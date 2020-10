Le Can-Am Ryker continue d’attirer plus de conducteurs et le Can-Am Spyder RT 2021 rend hommage à la route Sea-to-Sky entre Vancouver et Whistler en Colombie-Britannique, au Canada.

Le Can-Am Ryker continue d’attirer plus de conducteurs et le Can-Am Spyder RT 2021 rend hommage à la route Sea-to-Sky entre Vancouver et Whistler en Colombie-Britannique, au Canada.

VALCOURT, Québec, 01 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- BRP (TSX:DOO; NASDAQ:DOOO) et sa marque Can-Am sur route ont accompli ce que les fabricants de motos traditionnelles tentent depuis des années : attirer de nouveaux conducteurs plus jeunes et plus diversifiés dans l’industrie. Ce succès a fait de Can-Am la marque la plus populaire sur le marché des véhicules à trois roues. Et avec une gamme de véhicules mise à jour en 2021 qui reste incroyablement agréable et facile à conduire, Can-Am continuera à démocratiser la route.



« Nous croyons que la route devrait être pour tous », a déclaré Josée Perreault, vice-présidente principale de Can-Am sur route chez BRP. « Ce ne sont pas seulement des mots. Peu importe si vous êtes un conducteur expérimenté ou débutant, un homme ou une femme, ou même votre origine ethnique.Tout le monde devrait pouvoir expérimenter le plaisir et la liberté de conduire. Nos véhicules et notre approche sont centrés sur cette vision. C’est pourquoi nous continuons de surpasser d’autres marques emblématiques bien connues. »

Démontrer le succès

~32 % des propriétaires de véhicules Can-Am sur route sont des femmes, comparativement à moins de 20 % des conducteurs actuels dans l’industrie de la moto en 2020;

Can-Am collabore avec plus de 150 écoles de conduite aux États-Unis et au Canada dans le cadre du Programme d’éducation à la conduite Can-Am (aussi appelé Rider Education Program (REP)), un programme qui vise à encourager l’obtention du permis de conduire pour moto à trois roues; 80 % des plus de 28 000 participants qui ont terminé le REP depuis 2016 n’avaient pas de permis de conduire auparavant;

Près de 50 % des propriétaires de véhicules Can-Am Ryker proviennent de diverses communautés.

L'approche de Can-Am sur route comporte deux volets : 1) construire des véhicules novateurs qui répondent aux besoins de différents types de conducteurs et de modes de vie, et 2) créer des programmes qui réduisent les obstacles des nouveaux entrants dans le sport motorisé.

Gamme de véhicules

La gamme de véhicules sur route de Can-Am comprend deux modèles de base : le Ryker et le Spyder. Le Can-Am Ryker est conçu pour la personnalisation et l'accessibilité, à la fois en termes de coût et de facilité d'utilisation. Il est destiné aux amateurs d’aventures qui optent pour des randonnées plus courtes et plus urbaines. Le Can-Am Spyder, en revanche, est conçu pour les personnes à la recherche d’aventures plus longues, parcourant souvent des milliers de kilomètres par année.

Le Can-Am Spyder RT est le summum du confort pour les longues randonnées. En 2021, Can-Am sort une version exclusive de ce modèle, le Can-Am Spyder RT Sea-to-Sky, qui rappelle l’emblématique autoroute du même nom en Colombie-Britannique. Ce modèle propose un rehaussement au niveau du luxe, du confort et de la commodité. Ses nouvelles jantes et garnitures haut de gamme lui donnent son aspect unique, alors que ses nouveaux sièges en mousse adaptative réduisent les points de pression lors des longues randonnées.

La gamme Can-Am Ryker a également été perfectionnée pour 2021, en mettant l’accent sur les accessoires et la personnalisation. Depuis son lancement en 2018, le Can-Am Ryker a été un catalyseur clé pour la croissance de l’industrie, aidant à libérer le plein potentiel de l’industrie des véhicules à trois roues en attirant des conducteurs précédemment difficiles à atteindre.

Quelques données sur les clients du Can-Am Ryker

54 % sont de nouveaux entrants dans la catégorie

36 % sont des femmes

72 % sont âgés de moins de 55 ans

48 % proviennent de communautés diverses

Des programmes qui réduisent les obstacles initiaux pour les nouveaux conducteurs

Le Programme de mentorat pour les femmes de Can-Am (aussi appelé Women’s Mentorship Program (WMP)) – a pour mission d’augmenter le nombre de conductrices, et ça fonctionne. L’un des éléments fondamentaux qui mènent à cette croissance est ce programme de Can-Am.

« Le Programme de mentorat pour les femmes de Can-Am procure un environnement accueillant conçu pour les femmes, par des femmes », a déclaré Madame Perreault. « L’objectif est de réunir des conductrices expérimentées et des conductrices débutantes dans un environnement sûr et non intimidant. C’est un premier point de contact pour les femmes qui cherchent à commencer à conduire, car il n’y a pas de jugement ni de peur de poser des questions. Il y a actuellement plus de 6 000 femmes confiantes qui y participent activement, toutes sous une prémisse commune, l’amour de la conduite. »

Le Programme d’éducation à la conduite Can-Am – Les cours de conduite de motos peuvent être intimidants pour les nouveaux conducteurs. Pour combattre cela, Can-Am a créé sa propre expérience à trois roues. Le Programme d’éducation à la conduite Can-Am est conçu pour que les gens apprennent à conduire des véhicules à trois roues dans un environnement accueillant, avec d’autres personnes et instructeurs qui se concentrent spécifiquement sur une expérience de conduite sur trois roues.

Pour en savoir plus sur la gamme complète de véhicules Can-Am sur route 2021, y compris tous les accessoires offerts, les spécifications relatives aux produits, et les nombreux programmes en place pour habiliter et soutenir notre communauté passionnée de propriétaires de véhicules Can-Am sur route, visitez le canamsurroute.ca et suivez-nous sur les médias sociaux @canamonroad.

À propos de BRP

Nous sommes un chef de file mondial dans l’industrie des véhicules de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux; notre succès repose sur plus de 75 ans d’ingéniosité et sur une attention particulière portée à notre clientèle. Notre gamme de produits de pointe et distinctive comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Alumacraft, Manitou, Quintrex, Stacer et Savage, les systèmes de propulsion marine Evinrude et Rotax, de même que les moteurs Rotax pour karts, motocyclettes et avions de loisir. Nous complétons nos gammes de produits avec des pièces, des accessoires et vêtements afin d’améliorer pleinement l’expérience de conduite. Avec des ventes annuelles de 6,1 milliards de dollars canadiens provenant de plus de 120 pays, notre main-d’œuvre mondiale compte près de 12 600 personnes ingénieuses et motivées.

www.brp.com

@BRPnouvelles

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Evinrude, Manitou, Alumacraft, Quintrex, Stacer, Savage et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Pour plus de renseignements :

Amélie Forcier

Spécialiste mondiale des relations publiques

Tél. : 514 799-7011

amelie.forcier@brp.com

media@brp.com



Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3b83d5df-6615-4bb7-a924-a5898c73c8ff/fr