I henhold til Bang & Olufsen A/S’ vederlagspolitik har Bestyrelsen foretaget tildelinger af betingede aktier under Bang & Olufsens program for kombineret resultatbaseret og betinget aktievederlag for 2020/21 til Direktionen, nøglemedarbejdere og visse andre medarbejdere.



To tredjedele af de betingede aktier er resultatbaserede aktier, der optjenes i lige store trancher over de tre regnskabsår 2020/21, 2021/22 og 2022/23 afhængigt af opnåelsen af visse KPI'er, der fastlægges af Bestyrelsen for hvert af regnskabsårene. KPI-målene for 2020/21 vedrører Bang & Olufsen A/S' omsætning og EBIT (før særlige poster) i 2020/21.

De resterende aktier er fastholdelsesaktier, som er betinget af deltagernes fortsatte ansættelse i Bang & Olufsen A/S, samt tilfredsstillende medarbejderevaluering i løbet af treårsperioden. Fastholdelsesaktierne optjenes ligeledes i tre lige store trancher over perioden.

Det maksimale antal aktier, som deltagerne kan modtage i henhold til programmet, er 2.889.147. Optjente aktier vil blive frigivet efter generalforsamlingens godkendelse af årsrapporten for 2022/23, idet optjening og frigivelse dog kan fremrykkes i visse ekstraordinære tilfælde som beskrevet i selskabets vederlagspolitik.

Baseret på den volumenvægtede gennemsnitskurs af selskabets aktier handlet på Nasdaq Copenhagen siden offentliggørelsen af årsrapporten for 2019/20, udgør den samlede værdi af de betingede aktier for samtlige deltagere på tildelingstidspunktet i alt DKK 22,4 mio. under forudsætning af opfyldelse af de forudsatte resultatmål.

