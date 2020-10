October 02, 2020 07:00 ET

ENENTO GROUP OYJ, SIJOITTAJAUUTINEN 2.10.2020 KLO 14.00

Kutsu Enento Groupin virtuaaliseen Pääomamarkkinapäivään 25.11.2020

Enento Group kutsuu analyytikot, institutionaaliset sijoittajat ja median edustajat virtuaaliseen Pääomamarkkinapäivään.

Aika: Keskiviikko 25.11.2020 klo 12.00 – 16.00

Tilaisuudessa Enento Groupin ylin johto kertoo mm. konsernin strategiasta, liiketoiminnan kehityshankkeista ja taloudesta. Alustajina toimivat toimitusjohtaja Jukka Ruuska, talousjohtaja Elina Stråhlman sekä eri liiketoiminta-alueiden johtajat ja asiantuntijat. Tapahtuman kieli on englanti.

Pääomamarkkinapäivän tarkempi aikataulu ja ohjelma julkaistaan marraskuussa Enento Groupin sijoittajasivuilla osoitteessa https://enento.com/sijoittajat/ ja lähetetään ilmoittautuneille.

Webcast ja esitysmateriaalit



Tilaisuutta voi seurata suoran webcast-lähetyksen kautta klo 12.00 alkaen. Linkki lähetykseen julkaistaan osoitteessa https://enento.com/sijoittajat/ ennen tilaisuutta. Tilaisuuden esitysmateriaalit sekä webcast-lähetyksen tallenne julkaistaan yhtiön sijoittajasivuilla tilaisuuden jälkeen. Esitysmateriaalit julkaistaan vain englannin kielellä.



Ilmoittautuminen



Ilmoittautumiset tilaisuuteen viimeistään maanantaina 16.11.2020 sijoittajasuhdepäällikkö Pia Katilalle joko sähköpostilla pia.katila@enento.com tai täyttämällä sähköinen rekisteröitymislomake osoitteessa https://enento.com/sijoittajat/.

ENENTO GROUP OYJ

Lisätietoja:

Pia Katila, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. +358 10 270 7506

Elina Stråhlman, CFO, puh. +358 10 270 7578

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

enento.com/sijoittajat

Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka on tuottanut tietoa yhteiskunnan käyttöön jo vuodesta 1905. Keräämme ja jalostamme tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä. Digitaaliset palvelumme, tieto ja informaatio tukevat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Enento Groupissa työskentelee noin 420 henkilöä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 146 miljoonaa euroa. Enento Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ENENTO.