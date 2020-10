Les nouveaux FNB étoffent la gamme de produits axés sur la durabilité, les titres à revenu fixe et de produits multicatégories

TORONTO, 02 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Placements AGF Inc. (« PAGFI ») annonce aujourd’hui le lancement du FNB Actions mondiales Croissance durable AGF (NEO : AGSG) et du FNB Obligations Occasions mondiales AGF (NEO : AGLB), de même que du Fonds Portefeuille FNB équilibré mondial AGFiQ et du Fonds Portefeuille FNB mondial de revenu AGFiQ.

« Le lancement d’aujourd’hui élargit l’éventail de produits d’AGF qui sont axés sur les marchés mondiaux, et nous permet d’offrir une plus grande sélection de nos principales stratégies d’investissement dans de multiples instruments, y compris des FNB et des fonds communs de placement, a déclaré Karrie Van Belle, chef du marketing et de l’innovation, PAGFI. À mesure que notre gamme de produits évolue, nous continuons de donner à nos clients divers moyens d’accéder à nos stratégies, afin qu’ils puissent choisir ce qui convient le mieux à leurs modèles d’entreprises respectifs et aux portefeuilles de leurs clients. »

FNB Actions mondiales Croissance durable AGF (symbole au téléscripteur : AGSG)

Le FNB Actions mondiales Croissance durable AGF est fondé sur la stratégie Actions mondiales Croissance durable AGF, l’une des plus anciennes en matière d’investissement durable. Ce FNB investit dans des actions mondiales et vise principalement à procurer aux investisseurs une plus-value du capital à long terme, au moyen de placements selon quatre thèmes d’impact clés. Le FNB Actions mondiales Croissance durable AGF et le Fonds d’actions mondiales Croissance durable AGF existant visent à procurer une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres mondiaux qui cadrent avec le concept de développement durable de chaque fonds.

FNB Obligations Occasions mondiales AGF (symbole au téléscripteur : AGLB)

Le FNB Obligations Occasions mondiales AGF est une nouvelle stratégie activement gérée et axée sur les titres à revenu fixe mondiaux. Elle vise à procurer une plus-value du capital et un revenu en intérêts en investissant principalement dans des titres à revenu fixe de gouvernements et de sociétés de partout dans le monde.

Nom du FNB et symbole

au téléscripteur Bourse Niveau de risque Frais de gestion FNB Actions mondiales

Croissance durable AGF



(symbole : AGSG)

NEO Bourse Inc. Moyen 0,65 %



FNB Obligations

Occasions mondiales AGF



(symbole : AGLB) NEO Bourse Inc. Faible 0,65 %





AGF lance également deux nouveaux fonds communs de placement relevant de stratégies d’investissement essentiellement semblables à celles du Portefeuille FNB équilibré mondial AGFiQ et du Portefeuille FNB mondial de revenu AGFiQ, qui sont présentement gérés par l’équipe d’AGFiQ. Celle-ci applique une démarche fondée sur la conviction que les résultats d’investissement peuvent être améliorés par l’évaluation et le ciblage des facteurs qui influencent les rendements des marchés. Basés sur une méthode rigoureuse axée sur les facteurs qui permet d’examiner le risque sous des angles divers, ces fonds visent à procurer une diversification au moyen de FNB offerts par la Société et par des tiers. Ils offrent ainsi des participations dans de multiples régions, secteurs et catégories d’actifs, afin de créer un potentiel de meilleurs rendements rajustés en fonction du risque.

Fonds Portefeuille FNB équilibré mondial AGFiQ

Le Fonds Portefeuille FNB équilibré mondial AGFiQ vise à procurer une plus-value du capital à long terme ainsi qu’une volatilité réduite, en investissant, directement ou indirectement, y compris par l’intermédiaire de FNB, dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe mondiaux, y compris des titres liés à des catégories d’actifs non traditionnelles.

Fonds Portefeuille FNB mondial de revenu AGFiQ

Le Fonds Portefeuille FNB mondial de revenu AGFiQ vise à procurer une plus-value du capital et un revenu régulier en investissant, directement ou indirectement, y compris par l’intermédiaire de FNB, dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe mondiaux, y compris des titres liés à des catégories d’actifs non traditionnelles.

Nom du Fonds Séries offertes Niveau de risque Frais de gestion Fonds Portefeuille FNB équilibré mondial AGFiQ OPC, F Faible à moyen OPC – 1,55 %

F – 0,55 % Fonds Portefeuille FNB mondial de revenu AGFiQ OPC, F Faible OPC – 1,55 %

F – 0,55 %

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l’échelle mondiale. AGF apporte de la discipline en offrant l’excellence en matière de gestion de placements par l’entremise de ses volets axés sur des activités fondamentales et quantitatives de même que sur des actifs non traditionnels et des avoirs de particuliers bien nantis, afin de procurer une expérience exceptionnelle à la clientèle. La gamme de solutions d’investissement d’AGF s’étend à l’échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers jusqu’aux investisseurs particuliers et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d’entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF a des bureaux et des équipes de service de l’exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Avec un actif géré de 37 milliards de dollars, AGF offre ses produits et services à plus d’un million d’investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

Au sujet d’AGFiQ

AGFiQ désigne la plateforme d’investissement quantitatif de PAGFI. Elle bénéficie de l’appui d’une équipe pluridisciplinaire aux compétences variées et complémentaires, réunissant des professionnels de l’investissement issus de PAGFI et de ses sociétés affiliées.

Placements AGF Inc. (« PAGFI ») est une filiale d’AGF. PAGFI est inscrite à titre de gestionnaire de portefeuille auprès des commissions de valeurs mobilières à travers le Canada.

Des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être reliés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement. Les titres de fonds communs de placement ne sont pas garantis par la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC) ni par aucun autre organisme d’assurance-dépôts du gouvernement. Rien ne garantit qu’un fonds pourra maintenir une valeur liquidative fixe ou que le plein montant de vos placements dans un fonds vous sera retourné.

Les FNB sont inscrits et négociés sur des marchés publics organisés du Canada. On peut acheter ou vendre des parts de ces FNB uniquement par l’entremise d’un courtier autorisé. Des commissions de vente, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être reliés aux FNB. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement. Nous recommandons de toujours consulter un professionnel qualifié avant de prendre une décision concernant l’impôt, l’investissement, ou toute autre question connexe. Il n’est pas garanti que les FNB atteindront les objectifs fixés et l’investissement dans des FNB comporte des risques. Avant d’investir, vous devriez lire le prospectus ou les documents « Aperçu du FNB » pertinents et examiner avec soin notamment l’objectif d’investissement, les risques, de même que les frais et les dépenses associés à chaque FNB. Le prospectus et les documents « Aperçu du FNB » sont disponibles sur le site AGF.com.

Les représentants des médias peuvent communiquer avec la personne suivante pour de plus amples renseignements :

Amanda Marchment

Directrice attitrée, Service des communications de l’entreprise

416-865-4160

amanda.marchment@agf.com